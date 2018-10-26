Judo Federasyonu'nun yeni hizmet binası açıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: \"Ülkemizin her noktasında çok güzel tesislerimiz var\"

\"Kulüp sayısı arttıkça başarıda artacaktır\"

\"Tüm yaştan bireylerimizi sporla buluşturma için çok güzel projelerimiz var\"

ERCAN ATA / ANKARA,(DHA)

Türkiye Judo Federasyonu\'nun Ankara\'daki yeni hizmet binası yapılan törenle açıldı. Törene Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Spor Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altunsoy, Japonya Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, antrenörler, sporcular ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılış töreninde konuşan Bakan Kasapoğlu, son yıllarda Türkiye\'ye birçok tesis kazandırdıklarını ve bu tesislerin herkes tarafından kullanılmasını istediklerini belirterek, \"Judo federasyonumuza ait güzel tesisimizin açılışı vesilesiyle sizlerle birlikte olmaktan dolayı mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Son 17 yıldır saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ülkemizi bir uçtan bir uca spor tesisleri ile donattık. Dünyanın en yeni ve en güzel spor tesislerinin ülkemizde olduğunu gururla ifade ediyorum. Bu tesislerden bazıları judomuzla ilgili bazıları diğer branşlarla ilgili ama şunu ifade edeyim ki; 60\'a yakın branşta ülkemizin her noktasında çok güzel tesislerimiz var. Bu tesislerimiz siz değerli sporcularımızın her daim hizmetinde. Değerli halkımızın, gençlerimizin, çocuklarımızın hizmetinde. Bu tesisleri kullanmanızı istiyoruz özellikle. Çünkü bu tesislerimizin gece gündüz halkımızın hizmetinde olmasını istiyoruz. Bu tesisleri lütfen kullanın. Bu tesisler sizlerin kullanmanız için var. Eğer kullanmazsanız bu durum, ülkemizin kaynaklarının iyi kullanılmadığı anlamına gelir. O yüzden sizlerden bu tesisleri kullanmanızı istiyoruz. Bu tesis Ankara\'mızın önemli bir bölgesinde, yanı başında okullar, evler var. Halkın erişimine açık güzel bir noktada. Yeni, pırıl pırıl bir tesis. Hem judo branşındaki sporcularımız için hem de spora ilgi duyan tüm halkımız için hayırlı uğurlu olsun diyorum\" diye konuştu.

\"ÜLKE OLARAK CİDDİ ANLAMDA SPORTİF ALTYAPIMIZ VAR\"

Judo branşında son yıllarda başarıların arttığına dikkati çeken Kasapoğlu, \"Judo önemli bir branş. Özellikle son yıllarda ciddi anlamda başarıların arttığı bir branş. Bu anlamda Judo Federasyon Başkanımız Sezer Huysuz\'a teşekkürlerimiz iletiyorum. Bu başarılarda önceki federasyonu başkanımızın da katkıları oldu. Ona da teşekkürlerimi iletiyorum. Ülke olarak ciddi anlamda sportif altyapımız var. İnşallah bunu önümüzdeki yıllarda başarılarla süsleyecek bir motivasyona da sahip olduğumuzu, bu kararlılıkla ve azimle yürüdüğümüzü ifade etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız spora çok önem veren lider. Bu anlamda çok şanslıyız. Yeni hükümet sistemi ile işleri daha hızlı gerçekleştireceğiz. Malumunuz Bakan Yardımcımız Hamza Bey de dünya şampiyonu. Bu da judo için önemli bir kazanım. Çünkü, Judo ile güreşin kardeş branş olduğunu idrak ediyorum\" ifadelerini kullandı.

\"KULÜP SAYISI ARTTIKÇA BAŞARIDA ARTACAKTIR\"

Judo da kulüp sayısı arttıkça başarının da geleceğini belirten Kasapoğlu, \"Judo da 4 tane kulüp var. Ama bunun yeterli olmadığını düşünüyorum. Kulüp sayısı arttıkça başarıda artacaktır. Yetenekli arkadaşlarımızın Judo ile alakalı olarak Kulüpleşmeyi tavsiye ediyoruz. Kulüpleşme noktasında da Bakanlık olarak inşallah teşviklerde bulanacağız. Bizim amacımız sizlere destek vermek. İnşallah bu destek ve teşviklerle hem judo da hem diğer branşlarda gerek uluslararası anlamda sportif başarı gerekse de sporun tabana yayılması noktasında çok güzel yerlere geleceğimize inanıyorum. Japon Büyükelçimiz de aramızda. Japonya kıymet verdiğimiz bir dost ülkemiz. Gerek büyükelçimizin sıcak, dostane yaklaşımı hem judo hem spor noktasındaki işbirliği hem de ülkemizin Japonya ile geliştireceği diğer konulardaki işbirliği noktasında çok ümit verici. Gelecek adına heyecanlıyız. Bu anlamda Judo Federasyonumuzun Kilis\'te yaptığı çalışmayı gerçekten çok önemsiyoruz. Bu çalışmanın diğer branşlara da örnek olacağını ümit ediyoruz. Bu anlamda hem judo hem olimpiyatlar öncesi hazırlıklar noktasındaki işbirliği nedeniyle Japon Büyükelçimize ve Japon halkına teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Hem Japon Hükümetinin judo noktasındaki katkıları hem de diğer konulardaki işbirliğimizin daha da artacağına olan inancımı da ifade etmek istiyorum\" şeklinde konuştu.

\"TÜM YAŞTAN BİREYLERİMİZİ SPORLA BULUŞTURMA İÇİN ÇOK GÜZEL PROJELERİMİZ VAR\"

Bakanlık olarak birçok plan ve projelerinin olduğunun altını çizen Kasapoğlu, \"Önümüzdeki günlerde çocuklarımız, gençlerimizi tüm yaştan bireylerimizi sporla buluşturma noktasında çok güzel planlarımız, projelerimiz var. Bazı federasyonlarımızın sistemsel noktada sıkıntıları var. İnşallah bunu daha da geliştirmeye yönelik çalışmalarımız var. Bunları sizlerin işbirliği ile destekleriyle gönül beraberliği ile gerçekleştireceğiz. Bu güzel tesisin başta judo camiası olmak üzere gençlerimize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum\" dedi.

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