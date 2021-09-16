Jude Bellingham, Beşiktaş maçında Mbappe’nin rekorunu kırdı

3 yıllık aranın ardından yeniden Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren Beşiktaş, C Grubu'ndaki ilk maçında Borussia Dortmund 2-1 mağlup oldu. Dortmund adına skor üreten Jude Bellingham ise, Mbappe'nin rekorunu kırdı. Bellingham, siyah-beyazlılar karşısında kaydettiği golle Şampiyonlar Ligi tarihinde üst üste iki maçta gol atan en genç oyuncu oldu ve Mbappe'yi geride bıraktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda mücadele eden Beşiktaş'ın serüveni başladı. Siyah-beyazlılar ilk sınavına Borussia Dortmund karşısında çıktı.

Vodafone Park'ta oynanan zorlu mücadeleyi Alman temsilcisi Borussia Dortmund 2-1 kazandı.

Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Bellingham ve 45+3. dakikada Haaland kaydetti. Beşiktaş'ın tek sayısı ise 90+4. dakikada Montero'dan geldi.

OPTA verilerine göre Bellingham, siyah-beyazlılar karşısında kaydettiği golle Kylian Mbappe’yi (18 yaş 85 gün) geride bıraktı ve Şampiyonlar Ligi tarihinde üst üste iki maçta gol atan en genç oyuncu oldu (18 yaş 78 gün).

Bellingham, bir önceki golünü ise geçen sezonda Manchester City ile oynanan çeyrek final maçında atmıştı.

Birmingham altyapısında yetişen 2003 doğumlu Bellingham, 2020 yazında 23 milyon euroya Borussia Dortmund’a transfer olmuştu.