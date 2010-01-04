JTI sigaraları da zamlandı

T24-



ESKİ FİYAT (TL) YENİ FİYAT (TL)

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Salem (Kısa) 5,50 7,00

Salem (Uzun) 5,75 7,00

Glamour 5,50 7,00

Winston Premier 5,50 7,00

Camel Naturel Flavor 5,50 7,00

Camel 5,00 6,00

Winston (Kısa) 4,30 5,00

Winston (Uzun) 4,40 5,00

Winston Superslims 4,40 5,00

Memphis 3,75 4,50

Monte Carlo (Kısa) 3,50 4,50

Monte Carlo (Uzun) 3,50 4,50

Monte Carlo Slims 3,50 4,50

More (Kısa) 3,50 4,25

More (Uzun) 3,50 4,25

Anadolu (Kısa) 3,25 4,00

Anadolu (Uzun) 3,25 4,00

LD (Kısa) 3,25 4,00

LD (Uzun) 3,25 4,00

LD Slims 3,25 4,00



Vergi artışlarının maliyetlere etkisi nedeniyle JTI, sigara fiyatlarını yarından geçerli olmak üzere yüzde 13,6 ile yüzde 28,6 arasında artırdı.JTI İzmir Torbalı tesislerinde üretilen Camel, Salem, Winston, Monte Carlo, More, Memphis, Anadolu, LD ve Glamour sigaralarının fiyatları artırıldı.Yeni düzenlemeye göre JTI ürünlerinin fiyatları şöyle: