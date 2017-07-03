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Ekonomi

JPMorgan'dan enflasyon tahmini

JPMorgan raporunda yıllık enflasyonun ağustosta çift haneye tırmanacağı beklentisi yer aldı

03 Temmuz 2017 21:26

 ABD merkezli uluslararası bankacılık ve finansal hizmetler alanında faaliyet gösteren şirket JP Morgan tarafından hazırlanan raporda, bankanın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikasında temkinli duruşunu koruyacağı yönündeki beklentisi dile getirildi.

Bloomberg HT’de yer alan habere göre, fiyat baskısının liranın istikrar kazanmasıyla birlikte zayıflamaya başladığı belirtilen raporda, yıllık enflasyonun temmuz ayında yüzde 10 eşiğinin altına gerileyeceği, fakat ağustosta tekrar çift haneye tırmanacağı beklentisi yer aldı.

Kurum, 2017 yıl sonu enflasyon tahminini değiştirmeyerek yüzde 9.2'de bırakırken, buna karşın risklerin yönünü aşağı çevirdiği vurgulandı.

Raporda, TCMB'nin büyük bir olasılıkla temkinli duruşunu koruyacağının altı çizildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından pazartesi günü Türkiye enflasyon verileri açıklandı. Buna göre tüketici fiyatları, haziran ayında aylık bazda yüzde 0.27 gerilerken, yıllık bazda yüzde 10.90 arttı.

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