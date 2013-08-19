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Ekonomi

JPMorgan'a yeni suçlama

ABD'nin en büyük finansal kuruluşlarından JPMorgan'ın başı yine yetkililerle dertte

19 Ağustos 2013 10:46

"Londra Balinası" davasıyla başı dertte olan JPMorgan, bu kez de çıkar sağlamak için Çinli işadamlarının çocuklarına ayrıcalık yapmakla suçlandı.

Bankanın İngiltere şubesinde büyük zararların gizlendiği "Londra Balinası" olayıyla ilgili dava sürerken, JPMorgan'a bu kez de Çin'deki faaliyetleri nedeniyle bir suçlama geldi.

New York Times gazetesinin haberine göre, ABD'de federal yetkililer JPMorgan'ın Çin'deki işe alımlarıyla ilgili bir soruşturma başlattı.

Habere göre JPMorgan, kendi çıkarları için güçlü Çinli işadamlarının çocuklarına işe alımlarda ayrıcalık yapmakla itham ediliyor.

İddialara göre Çin'in devlet kontrolündeki finansal kuruluşu Everbright Group'u yöneten Tang Xiaoning'in oğlu Tang Shuangning'i işe alan JPMorgan, bir süre sonra bu kuruluş tarafından önemli görevler için yetkilendirildi.

 

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