JPMorgan, Türkiye'nin yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 13.4'ten yüzde 14.7'ye çıkardı

ABD'li yatırım bankası JPMorgan beklentilerin üzerinde gelen Haziran enflasyonu sonrasında Türkiye için yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 13.4'ten yüzde 14.7'ye, 2022 sonu tüketici enflasyonu tahminini de yüzde 10.5'ten yüzde 11.5'e çıkardı.

Tüketici enflasyonu yüzde 17.53 ile Mayıs 2019'dan bu yana en yüksek düzeye çıkarken, üretici fiyatlarındaki yükselişin daha da hızlanması ve ay başında enerji fiyatlarına yapılan artışın ardından yükselişin devam etmesi bekleniyor.

Uluslararası yatırım bankaları Goldman Sachs ve Barclays de, enflasyon verisinin ardından Türkiye için yıl sonu enflasyon tahminlerini yukarı çekmişti.

JPMorgan ayrıca Merkez Bankası'nın (TCMB) bu yıl 50'şer baz puanlık üç faiz indirimi yapmasını bekliyor. JPMorgan'ın önceki tahmini TCMB'nin bu yıl 100'er baz puanlık 3 faiz indirimi yapacağı yönündeydi.

JPMorgan analisti Yarkın Cebeci, TCMB'nin şu anda daha ihtiyatlı olmasını beklediklerini belirterek, 50 baz puanlık ilk faiz indirimini Ekim'de öngördüklerini söyledi.