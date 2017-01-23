JPMorgan: TCMB'nin hamleleri bankaların para politikasını sadeleştirmesini tersine çevirdiği

JPMorgan'ın Pazartesi günü yayınlanan gelişen piyasalar araştırma raporuna göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son hamleleri, bankanın para politikasında sadeleştirme stratejisini tersine çevirdiğini gösterdiğini ve bankanın faiz koridorunun sağladığı esneklikten yararlanmaya geri döndüğünü belirtti.

TCMB'nin son dokuz günde kurdaki zayıflığa likidite koşullarını önemli ölçüde sıkılaştırarak karşılık verdiği belirtilen raporda, merkezin söz konusu duruşunun Salı günkü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz artırımına gidileceğine ilişkin güçlü bir sinyal olduğu yönündeki görüşe yer verildi.

JPMorgan'ın beklentisine göre TCMB, faiz koridoruna ilişkin tüm oranlarda artırıma giderken faiz koridorunu da genişletecek. Gecelik borçlanma faizinin 75 baz puan artışla yüzde 8 seviyesine tırmanmasını bekleyen banka, gecelik borç verme faizinde ise 150 baz puan artırıma gidilerek yüzde 10'a çekilmesini bekliyor.

Bankanın haftalık repo faizine ilişkin beklentisi ise 100 baz puan artırıma gidilerek yüzde 8'den yüzde 9'A yükseltilmesi yönünde. Bununla birlikte JPMorgan, TCMB'nin geç likidite penceresinde -üst üst bant- 200 baz puan artırıma gidilerek yüzde 12'ye çekilmesini bekliyor.