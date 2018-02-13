JPMorgan: Kripto paralar yok olmayacak

Hilal Sarı / İstanbul, 13 Şubat (DHA) – Goldman Sachs ve Deutsche Bank gibi yatırım bankalarının kripto paralara ilişkin karamsar raporlarının ardından, JPMorgan’ın yayınladığı raporda kripto para birimlerinin yok olmayacağı vurgulandı.

Marketwatch sitesindeki habere göre JPMorgan CEO’su Jamie Dimon geçen dönemde kripto paralara ilişkin olumsuz yorumlar yapmış olsa da, ABD’li bankadaki analistler dijital para birimleri için daha parlak bir uzun vadeli görünüm çizdi.

Raporda, “Kripto paraların tamamen yok olma ihtimali düşük ve farklı şekil ve formlarda daha fazla merkezsizleşme ve birebir iletişime ihtiyacı duyan piyasa oyuncuları tarafından anonimliği tehlikede olduğu halde, yatırım çekmeye devam edecek” denildi.

Birçok uzmanın Bitcoin ve diğer kripto para birimleri için “sahtekarlık” dediği ve değerinin düşeceğine yönelik tahminler yaptığı bir dönemde ABD’li banka JPMorgan’ın yayınladığı raporda kripto para birimlerinin yatırım çekmeye devam edeceği vurgulandı. Rapora göre özellikle de merkezi ve regüle edilen piyasalara şüpheyle yaklaşan yatırımcılar kripto paralara yatırım yapmaya devam edecek.

Raporda kripto paraların kullandığı Blockchain teknolojisinin asıl büyük buluş olduğunu vurgulayan JPMorgan, “Blockchain şeffaflık, ticaret finansmanı konularında ve bir ödeme sistemi olarak bankaların hizmetlerini destekleyebilir” değerlendirmesini yaptı.