JP Morgan'ın 76 milyon müşterisinin bilgileri çalındı

JP Morgan müşterilerinin bilgileri çalındı. Rusya merkezli hacker çetesinin bu işi yaptığı düşünülüyor

JP Morgan’dan Perşembe günü yapılan açıklamada şirketinin data sistemine yapılan saldırılar sonrasında 76 milyon hane halkı ve yedi milyon küçük işletmeye ait adres, telefon, e-mail bilgisinin çalındığını bildirdi.

Finansgundem.com'un haberine göre, hesap numaraları, kullanıcı ID’leri, doğum tarihleri ve sosyal güvenlik numaraları hackerlar tarafından elde edilemediği verilen bilgiler arasında.

JP Morgan yetkilileri hackerlerin elde ettiği bilgilerin hesaplardan para çekmek için yeterli olmadığını belirtti.

Saldırıların Rusya merkezli olduğu konuşulanlar arasında.