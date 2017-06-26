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Ekonomi

JP Morgan'dan yatırımcılara 'piyasa çalkantısı' uyarısı

JP Morgan küresel piyasaların uzun süredir 'alışılmadık biçimde' sakin seyrettiğini hatırlattı

26 Haziran 2017 23:19

JP Morgan stratejistleri küresel piyasaların uzun süredir 'alışılmadık biçimde' sakin seyrettiğini, yatırımcıların piyasada çalkantıya hazırlanmaya başlaması gerektiğini belirtti.

Financial Times’ta yer alan habere göre, JP Morgan Niceliksel ve Türev Ürünler Araştırma Departmanı Global Başkanı Marko Kolanovic hisse senedi gibi riskli varlıkların yıllardır ralli yaptığını, volatilitenin rekor düşük seviyelere yaklaştığını belirtti. Uzman “temel anlamda volatilitenin yüksek olmaması gerekir ancak şu anki makro ortamın tüm zamanların en düşük volatilitesini garanti etmediği de açıkça görünüyor” değerlendirmesini yaptı.

Uzman Japonya ve Avrupa Merkez Bankalarının parasal genişlemelerinin sona gelmesi ve Fed’in faiz artırımlarıyla finansal varlıklarda yüksek değerlemeleri destekleyen temel faktörlerin ortadan kalkacağını dile getirdi. Kolanovic “Orta vadede bu piyasada çalkantıya, volatilitede artışla ve kuyruk risklerine neden olacak.” ifadesini kullandı.

 

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