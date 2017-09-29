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Ekonomi

JP Morgan'dan Türkiye'ye 'vergi artışı' uyarısı

"Yeni vergilerle tahminlere yönelik riskler dezavantaja dönüşüyor"

29 Eylül 2017 12:17

Uluslararası yatırım bankası JP Morgan, Türkiye için büyüme tahminini koruduğunu ancak tahminlere yönelik risklerin dezavantaja dönüştüğünü kaydetti.

JP Morgan, 2018-2020 yılları için geçerli Orta Vadeli Program'ı (OVP) değerlendiren bir rapor yayınladı.

Raporda, "Türkiye için 2018 için büyüme tahminimizi yüzde 3.1 olarak koruyoruz ama yeni vergilerle tahminlere yönelik riskler dezavantaja dönüşüyor" denildi.

JP Morgan, "Türkiye'de hükümet büyümeyi yüksek tutmakta kararlıysa, 2018 için enflasyonu yüzde 7'nin altında tutma tahminini yerine getirmesi çok zor" değerlendirmesini yaptı.

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