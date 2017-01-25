JP Morgan'dan Türk hisse senetleri için tavsiye

JP Morgan Türkiye hisse senetleri için "ağırlığı azalt" tavsiyesi verdi. JP Morgan Gelişen Piyasalar stratejisti David Aserkoff, "Zayıflayan büyüme, TL'deki zayıflama ve artan tahvil getirileri henüz şirket karlarında fiyatlanmadı. Merkez Bankası faiz artırsa ve TL'deki düşüşü durdursa da "ağırlığı azalt" tavsiyemizi değiştirmezdik" dedi

BloombergHT'de yer alan habere göre, JP Morgan "Küresel Gelişmekte Olan Piyasalar Hisse Senedi Araştırma" biriminin kaleme aldığı "Gelişmekte Olan Piyasalar Hisse Senedi Stratejisi" notunun Türkiye kısmında, JP Morgan'ın Türkiye görüşünün "ağırlığı azalt" konumunda olduğu belirtildi.

"Türk lirasının istikrar kazanacağından şüpheliyiz"

JPMorgan stratejisti Aserkoff, "Türkiye gelişmekte olan piyasalara (GOP) göre yıl başından bu yana yüzde 6, 2016'nın 3. çeyreğinden bu yana yüzde 15 daha düşük getiri sağladı. Türk lirasında son dönemde yaşanan düşüş, Türkiye'deki yerel endeks yıl başından bu yana yükselmiş olsa dahi, Türkiye'nin GOP'a göre hisse senedi performansını zedeledi. Sabit getirili menkul kıymet piyasaları TCMB'nin sert biçimde faiz artırmasını bekliyor (3 aylık LIBOR oranı yüzde 10.75, haftalık repo faizi yüzde 8). Merkez bunu gerçekleştirene kadar Türk lirasının istikrar kazanacağından şüpheliyiz" yorumunda bulundu.

Aserkoff, "Türk lirasındaki düşüş özel sektörün kısa Döviz pozisyonunu daha da kötüleştiriyor ve 2016'nın 4. çeyreğinde hatta 2017'nin 1. çeyreğinde zarar yazılabilir. Türkiye ekonomisi 2016'nın 3. çeyreğinde yüzde 1.8 küçüldü, bu büyük bir düşüş. Bu düşüşün bir kısmı darbe girişimi ve sonrasında uzatılan dini tatil ile açıklanabilir oılsa da, düşüşün bir kısmının yavaşlayan ivmenin bir fonksiyonu olduğunu düşünüyoruz. JP Morgan Türkiye ekonomisinin 2018 yılında, piyasa beklentisinin oldukça altında, yüzde 1.8 büyüyeceğini tahmin ediyor. Hisse senedi stratejisi olarak, tahvil getirilerinde son dönemde yaşanan artışlar, Dövizdeki yükseliş ve artan enerji fiyatlarıyla risklerin aşağı yönlü olduğunu görüyoruz" dedi.

Raporda şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye hisse senetleri piyasasının değerlemelerine baktık ve ilgi çekici biçimde ucuz bulmuyoruz. Zayıflayan büyüme, Türk lirasındaki zayıflama ve artan tahvil getirileri henüz şirket karlarında fiyatlanmadı. TCMB faiz artırsa ve Türk lirasındaki düşüşü durdursa da "ağırlığı azalt" tavsiyemizi değiştirmezdik"

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