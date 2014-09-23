JP Morgan'dan Merkez Bankası'na enflasyon uyarısı

Uluslararası kredi derecelendirme kurulu JP Morgan, Merkez Bankası'nın enflasyon hedefini yakalayamamasının kredibiliteye zarar verdiğini ve enflasyon bekleyişlerinin daha da yükselmesi halinde bunun dezenlasyon sürecini tehlikeye sokabileceğini bildirdi.

Türkiye'de enflasyonun yıl sonuna kadar yüksek seyretmeye, yüzde 9,5 civarında kalmaya devam etmesinin beklendiğini ifade eden JP Morgan, enflasyonun yükselmesinin arkasındaki 2 önemli faktör olarak hava şartlarına bağlı olarak tarımsal ürünlerde yaşanan arz sorunlarını ve yüksek kurun fiyatlara geçmesini işaret etti.

Finans Gündem'de yer alan habere göre, ısrarcı şekilde yüksek enflasyon, TCMB'nin daha fazla kredibilite kaybetmesine yol açtığını ve bunun fiyatlama disiplininde genel bir kötüleşme riskini artırdığını belirten JP Morgan, TCMB'nin enflasyon hedefini yakalayamaması ve politik baskılara yönelik spekülasyonların TCMB'nin kredibilitesini zarar verdiğini, enflasyon bekleyişlerini yükselttiğini vurguladı. Enflasyon bekleyişlerinin daha da yükselmesi halinde, gıda fiyatları gerilese ve kur yatay kalsa bile dezenflasyon sürecinin tehlikeye girebileceğini savunan JP Morgan, "TCMB'nin önümüzdeki aylarda mümkün olduğu kadar ihtiyatlı olmaya devam etmesi ve politik baskılara direnmesi gerekli" değerlendirmesinde bulundu.

Son dönemde TCMB'nin de çok daha ihtiyatlı davrandığını belirten JP Morgan, politika faizlerinde daha fazla indirimi muhtemel görmediklerini, TCMB'nin kredibiliteyi onarmak ve kuru desteklemek için likiditeyi geçici olarak sıkılaştırabileceğini vurguladı.