JP Morgan'da istifa beklentisi

Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük bankası JP Morgan'ın 2 milyar dolar zarar açıklaması ardından, şirketin üst düzey bir yetkilisi ile iki simsarının istifa edeceği bildiriliyor.

New York Times ve Wall Street Journal gazeteleri, istifa etmesi beklenenlerden birinin yatırım müdürü Ina Drew olduğunu öne sürdü.

Alım satım işlemlerinden sorumlu olan Drew, Wall Street'teki en güçlü kadınlardan biri olarak niteleniyordu.

Drew'a bağlı çalışan iki simsarın da ayrılacağı kaydediliyor.

Yüklü zarar, JP Morgan'ın kâr edinmek üzere şirket özsermayesinden yaptığı yatırımlarda zarar etmesine bağlanıyor.

Banka geçen perşembe, altı haftada 2 milyar dolar kaybettiğini, kayıpların daha da artabileceğini bildirmişti.

Bankanın yönetim kurulu başkanı Jamie Dimon, şirketin işlemleri konusunda Nisan ayında dile getirilen endişelerin üzerinde durmayarak büyük hata ettiklerini söyledi.

NBC televizyonuna bir mülakat veren Dimon, o dönemde sorunun boyutlarını tam olarak bilmediğini kaydetti.

Dimon, geçen ay endişeler ilk kez gündeme geldiğinde, 'bir bardak suda fırtına koparılıyor' demişti.

Zarar açıklaması ardından bankanın hisseleri cuma günü yüzde 10 gerileyerek, şirketin 14 milyar dolar değer kaybetmesine yol açtı.

Bankanın durumu karşısında, bazı Amerikalı siyasetçiler de mali işlem kurallarının sıkılaştırılması çağrılarını yoğunlaştırdı.

JPMorgan, riskli yatırımlardan kaçınması nedeniyle diğer rakiplerine oranla 2008 krizinden daha az etkilenmiş olarak çıkmış görünüyordu.