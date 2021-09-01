JP Morgan ve Goldman Sachs, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

JP Morgan, Türkiye ekonomisi için büyüme tahminini yüzde 6,8'den 8,4'e çıkarırken, Goldman Sachs da yüzde 7,5'ten 9,5'e revize etti.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre Türkiye ekonomisi baz etkisiyle yılın ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 oranında büyüdü. Bu veriler sonrası ABD'li yatırım bankaları JPMorgan ve Goldman Sachs, Türkiye'nin 2021 yılı büyüme performansına ilişkin öngörülerini revize etti.

"Erken seçim, riskleri tahminlerin üzerinde artırır"

JPMorgan, Türkiye için 2021 büyüme tahminini yüzde 6.8'den yüzde 8.4'e revize ederken, 2022 büyüme tahminini yüzde 3.4 seviyesinde tuttu. BloombergHT'de yer alan habere göre yayımlanan raporda, özellikle hükümetin erken seçime gitmeyi tercih etmesi halinde tahminlerin üzerinde 'yukarı yönlü' riskler oluşacağına işaret edildi.

Goldman Sachs da Türkiye ekonomisi için 2021 büyüme beklentisini yüzde 7.5'ten yüzde 9.5'e yükseltti. Goldman Sachs ekonomistleri, GSYH verisinin ardından yayımladıkları değerlendirmede, "Genel olarak, Türkiye ekonomisi dış dengelerinde bozulma olmadan, dış talepteki toparlanma çok destekleyici olduğu için düşündüğümüzden daha hızlı büyüyebildi" dediler.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye ekonomisinin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 5'ten yüzde 6'ya çıkardı. Yapılan güncellemede, piyasaya pompalanan kredi bolluğu, baz etkisi ve turizmdeki toparlanmanın ekonomik performans üzerinde etkili olduğu ifade edilmişti.a