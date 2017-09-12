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Ekonomi

J.P. Morgan, Türkiye’nin büyüme tahminini yükseltti

Türkiye’nin 2017'ye ilişkin büyüme tahmini yüzde 4,6’dan yüzde 5,3’e yükseltildi

12 Eylül 2017 01:04

Amerikalı yatırım bankası J.P. Morgan'ın, Türkiye’nin bu yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 4,6’dan yüzde 5,3’e yükselttiği açıklandı.

J.P. Morgan’ın Türkiye’nin ikinci çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla  (GSYH) verilerinin ardından yayımlandığı raporda, büyüme tahmini arttırıldı.
 
Türkiye’nin 2017'ye ilişkin büyüme tahmini yüzde 4,6’dan yüzde 5,3’e  yükseltilirken, gelecek yıla ilişkin büyüme beklentisi ise değiştirilmeyerek  yüzde 3,1 seviyesinde tutuldu.
 
Raporda, "Türkiye’nin büyüme ivmesi güçlü seyretmeye devam ediyor.  2017 yılına ilişkin büyüme tahminimizi yüzde 5,3’e revize ediyoruz. İhracattaki  iyileşme ve inşaat sektöründeki devam eden güçlü seyir sayesinde Türk ekonomisi  bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5,1 büyümeye erişmiş oldu. Bu, yüzde 4,8 olan  tahminimizden daha iyi bir büyüme." ifadelerine yer verildi.
 
Tüketici algısına ilişkin anlık verilerin, turist sayılarının ve  imalat sektörüne ilişkin satın alım yöneticileri endeksinin (PMI) güçlü büyüme  ivmesinin yılın ikinci yarısına doğru genişlediğine işaret ettiği belirtildi.
 
Öte yandan ilerleyen dönemde hükümet tarafından uygulamaya konulan  teşviklerin son bulması ve Kredi Garanti Fonu’nun etkisinin kaybolmasıyla  ekonomik aktivitenin hızının azalabileceği belirtildi.

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