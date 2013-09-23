T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

JP Morgan Türkiye tavsiyesini yükseltti

Öte yandan JP Morgan Türk lirası FX pozisyonu için 'ağırlığı azalt' tavsiyesini korudu

23 Eylül 2013 15:53

Uluslararası yatırım bankası JP Morgan Türkiye tavsiyesini "Piyasa Üstü Getiri"ye yükseltti.
 
Uluslararası yatırım bankası JP Morgan, Türkiye için tavsiyesini Nötr'den 'Piyasa Üstü Getiri'ye yükseltti. 
 
JP Morgan tarafından Fed'in varlık alım programı ile ilgili karar sonrası hazırlanan rapora göre, Peru için tavsiye 'Piyasa Üstü Getiri'ye, Güney Afrika için ise Nötr'e çıkarıldı.
 
JP Morgan, Rusya ve Kolombiya için tavsiyelerini 'Piyasa Altı Geteri'ye indirirken, Malezya için Nötr'e çekti.
 
 

Lira tavsiyesini korudu

 
 
Öte yandan JP Morgan Türk lirası FX pozisyonu için "ağırlığı azalt" tavsiyesini korudu.

ETİKETLER

jp morganliraparaseviyetavsiye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24