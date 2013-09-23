JP Morgan Türkiye tavsiyesini yükseltti

Uluslararası yatırım bankası JP Morgan Türkiye tavsiyesini "Piyasa Üstü Getiri"ye yükseltti.

Uluslararası yatırım bankası JP Morgan, Türkiye için tavsiyesini Nötr'den 'Piyasa Üstü Getiri'ye yükseltti.

JP Morgan tarafından Fed'in varlık alım programı ile ilgili karar sonrası hazırlanan rapora göre, Peru için tavsiye 'Piyasa Üstü Getiri'ye, Güney Afrika için ise Nötr'e çıkarıldı.

JP Morgan, Rusya ve Kolombiya için tavsiyelerini 'Piyasa Altı Geteri'ye indirirken, Malezya için Nötr'e çekti.

Lira tavsiyesini korudu

Öte yandan JP Morgan Türk lirası FX pozisyonu için "ağırlığı azalt" tavsiyesini korudu.