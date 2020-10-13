JP Morgan: Türkiye'nin altın ithalatındaki patlama, vatandaşın endişelerinin yansıması

Uluslararası yatırım bankası JP Morgan, Türkiye’nin cari açığının Ağustos’ta patlayarak 4.6 milyar dolara çıkmasıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, artışın yaklaşık yarısının altın ithalatından kaynaklandığına dikkat çekti. JP Morgan, Türkiye’nin altın ithalatının artışının vatandaşlarının endişelerini yansıttığı yorumunu yaptı.

İhracatın Ağustos’ta yüzde 5.7 gerilerken ithalatın yüzde 20.4 arttığına dikkat çeken yatırım bankası, bunun önemli bir kısmının altın ithalatından kaynaklandığını belirtti. Türkiye Ağustos’ta 4.1, ilk 8 ayda ise 15.9 milyar dolar altın ithal etti.

Merkez Bankası’nın faiz artırımına paralel olarak ekonominin yavaşladığına dikkat çeken banka, yılın geri kalanında altın ithalatının azalacağı öngörüsünde bulundu. Raporda, altın ithalatının azalmasıyla cari açıktaki büyümenin gaz keseceği ve yılı 28.8 milyar dolarda kapacağı belirtildi. Bu tutar cari açığın yılı gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 4.3’ü seviyesinde kapatacağı anlamına geliyor.

Cari açıktaki artışın diğer yarısının turizm ve ulaştırma gelirlerindeki düşüşten kaynaklandığını hatırlatan JP Morgan, 2021 yılında bu sorunun aşılacağı ve bu sayede cari açığın 15.4 milyar dolara gerileyeceği öngörüsünde bulundu.