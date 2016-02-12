JP Morgan, Türkiye için tavsiyesini yükseltti

JP Morgan Cazenove bugün yayınladığı Orta-Doğu Avrupa, Ortadoğu, Kuzey Afrika (CEEMEA) önemli işlemler ve riskler raporunda, Türkiye için tavsiyesini 'ağırlığını azalt'tan 'ağırlığını artır'a yükseltti.

JP Morgan, Türkiye için tavsiyesini yükseltirken, Garanti Bankası ve Halkbank'ı CEEMEA Strateji Top 10 listesine ekledi.

JP Morgan, Türkiye için tavsiyesini 'ağırlığını artır'a yükseltmesine neden olarak Türkiye'nin ABD Doları'nınn istikrar kazanacağı olasılığına oynamanın en iyi yolu olmasını gösterdi.

Yabancı yatırımcıların gerek tahvil gerekse hisse senetlerinde pozisyonlarının son yılların en düşük veya en düşüğe yakın seviyesinde olduğunu belirten JP Morgan, Türkiye'nin ayrıca CEEMEA içinde en iyi GSYH büyümesini sunduğunu vurguladı.

JP Morgan, Türkiye'de uzun vadeli F/K çarpanlarının diğer büyüm MSCI EMEA piyasası ülkelerine göre daha ucuz olduğunu da belirtti.

Türkiye için model portföyünde bankaların ağırlığını ihracatçı şirketlere göre artırdığını belirten JP Morgan, en beğendiği hisseler listesinde Garanti Bankası, Halkbank, Koç Holding, BİM ve Coca-Cola İçecek'e yer verdi.

CEEMEA Strateji Top 10 listesinde Garanti Bankası ve Halkbank'ın yanı sıra Emlak Konut GYO'da yer alıyor