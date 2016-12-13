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Ekonomi

JP Morgan Türkiye için büyüme tahminlerini düşürdü

TÜİK Türkiye ekonomisinin 2016 yılının üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 oranında küçüldüğünü açıklamıştı

13 Aralık 2016 22:52

JP Morgan, TÜİK'in dün açıkladığı 3. çeyrek GSYH verisi sonrasında 2016 yılının tamamı ve 2017 için büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti.

Sputnik'in haberine göre, "3. çeyrek GSYH verisinin yarattığı büyük hayal kırıklığı bize 2016 ve 2017 için büyüme tahminlerimizi revize etmeye zorladı" ifadelerini kullanan JP Morgan, 4. çeyrekte bir miktar toparlanma beklese de 2016 için GSYH büyüme tahminini yüzde 2.8'den 2.5'e düşürdü.

JP Morgan ayrıca 2017 için büyüme tahminini yüzde 2.8'den 2.6'ya indirdi. Raporda Türkiye-Rusya ilişkilerindeki düzelmeye ve Rus hükümetinin Türkiye'ye turistlik seyahat yasağını kaldırmasına da değinen JP Morgan, turizmin 2017'de büyümeye önemli katkı sağlayacak faktörlerden biri olacağını vurguladı.

Hükümetin harcamaları ölçülü bir oranda artırma planının da büyümeye katkı yapacağına işaret eden JP Morgan, bu faktörlerin GSYH büyümesinin yüzde 2.5-3.0 arasında kalmasını sağlayacağını ifade etti.

 

2017 cari açık tahmini

 

Ekim ayı itibariyle 12 aylık cari işlemler açığının 33.8 milyar dolar olduğunu ve yılsonunda bu açığın 35.3 milyar dolara yükselmesini beklediklerini ifade eden JP Morgan, 2016 yılında GSYH'nın yüzde 4.1'i seviyesine gerçekleşmesi beklenen açığın, 2017 yılında 38.3 milyar dolar ile GSYH'nın yüzde 4.5'i seviyesine çıkacağı tahmininde bulundu.

Cari işlemler açığının tehlikeli şekilde yüksek seyrettiğine ve Türkiye'yi global risk iştahında değişikliklere karşı kırılgan tuttuğunu belirten JP Morgan, ancak Türkiye'nin açığın finansmanında zorluk yaşamadığına işaret etti.

 

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