JP Morgan, Türk bankaları için tavsiyesini düşürdü

Amerikalı yatırım bankası JP Morgan, Türk bankacılık sekötür için tavsiyesini "ağırlığını azalt"a indirdi.

JP Morgan bu kararında varlık kalitesinde daha da kötüleşmeye yol açabilecek zorlu makro ortamı, kurdaki değer kaybı nedeniyle aşınan sermayeleri, GSYH'da büyümenin sonucu olarak düşük kârlılığı ve yüksek fonlama maliyetlerini işaret etti.

Sputnik'in haberine göre, JP Morgan döviz cinsinden kredi riski açıklamalarına bakıldığında, büyük bankalar arasında riskli sektörler olan inşaat ve enerjide en çok riskin YKB ve İş Bankası'nda olduğunu belirtti. Her iki bankanın da kreditörleri ile yeniden yapılandırma görüşmeleri yaptığı haberleri çıkan Bereket Enerji'de riskleri bulunduğuna işaret etti.

"En kırılgan bankalar"

Dünya'nın aktardığına göre, ikinci kümedeki bankaların göreceli olarak düşük sermaye tamponları, zayıf kârlılık ve düşük varlık kalitesi ile bir ekonomik yavaşlamaya karşı en kırılgan bankalar olduklarını da savunan JP Morgan, diğer taraftan QNB Finansbank, Türkiye Finans Katılım Bankası ve Kuveyt Finans Katılım Bankası için daha pozitif görüşlere sahip olduklarını vurguladı.

Garanti Bankası için tavsiyesini 'nötr'e indiren JP Morgan, Akbank için tavsiyesini 'nötr'den 'ağırlığını azalt'a çekti. Ziraat Bankası için tavsiyesini 'ağırlığını artır'dan 'nötr'e düşüren JP Morgan, YKB için tavsiyesini ise 'ağırlığını artırdan 'ağırlığını azalt'a çekti.

JP Morgan, Vakıfbank, Halkbank, TSKB ve İş Bankası için tavsiyelerini de 'ağırlığını artır'dan 'ağırlığını azalt'a düşürdü.

QNB Finansbank, Türkiye Finans ve Kuveyt Türk için tavsiyelerini 'nötr' olarak devam ettiren JP Morgan, Albaraka Türk için tavsiyesini ise 'ağırlığını artır'dan 'ağırlığını azalt'a çekti.

JP Morgan nedir?

ABD'nin önde gelen bankalarından biri olan JP Morgan, 2000 yılında Chase Manhattan Corporation’un birleşimiyle 'JP Morgan Chase & Co' adını aldı.

JP Morgan, 100’den fazla ülkede dünyanın en önemli şirketleri, hükümetler ve kurumlara finansal hizmetler alanında çözümler sunar. Global erişim ve uzmanlık ekonomileri de dahil olmak üzere pek çok kaynak kullanarak yerel topluluklar, çalışanlar için de gönüllü faaliyetler yürütür.

JP Morgan yatırım bankacılığı, piyasalar ve yatırımcı hizmetleri, hazine hizmetleri, yatırım yönetimi, özel bankacılık, varlık yönetimi ve ticari bankacılık alanlarında çözümler üretir.

Dünyanın büyük kurumsal müşterilerine ve kurumsal yatırımcılara hizmet veren JP Morgan araştırma, analitik, yürütme ve yatırımcı hizmetleri ile yatırım döngüsünü destekler.