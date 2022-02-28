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Dünya

JPMorgan: Rus ekonomisi yaptırımlar yüzünden ikinci çeyrekte yüzde 20 daralacak

JPMorgan, Rusya’da enflasyon oranının yüzde 10'a çıkmasını beklendiğini bildirdi

28 Şubat 2022 16:51

ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan, Ukrayna'yı işgal ettiği için Batı ülkelerinin ağır yaptırımlarına hedef olan Rusya ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 20 gerileyeceği tahmininde bulundu.

JPMorgan, Rus ekonomisinin 2022 yılı tamamında ise yüzde 3,5 oranında daralacağını öngördü.

Bankanın uzmanlarından Jahangir Aziz, ilan edilen yaptırımların hayata geçirildiğinde Rus ekonomisi üzerindeki etkisinin “sert” olacağını belirterek, "Büyüme yavaşlarken, enflasyon artarken ve yüksek faiz oranlarına rağmen Rusya Merkez Bankası’nın döviz rezervleri ve Rusya’nını cari hesap fazlalığı, ekonominin iki ana direğiydi, ama artık değil.” dedi.

Euronews'in haberine göre JPMorgan, Rusya’da enflasyon oranının yüzde 10'a çıkmasını beklendiğini bildirdi.

Yaptırımların ardından Rus menkul kıymetlerin satışına yasak geldi

Bu arada Rusya Merkez Bankası, döviz piyasasındaki işlemlere başlama saatini ertelerken, yabancı müşteriler adına Rus menkul kıymetlerin satışını geçici olarak yasakladı.

Rusya Merkez Bankası yaptığı yazılı açıklamada, Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle (TSİ) 07.00’da başlaması gereken döviz piyasasındaki işlemlerin saat 10.00'da başlayacağını duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal kararını açıkladı. Putin, işgali, "Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon" olarak tanımladı.

Savaşın başından bu yana yüzlerce kişi yaşamını yitirirken 500 bini aşkın Ukraynalı da ülkeden kaçarak komşu ülkelere sığındı.

Batılı analistler, Moskova'nın Rus ordusunun Ukrayna'yı 24 saatte işgal edebileceği öngörüsü ile hareket ettiğini ancak hesabının tutmadığı değerlendirmesinde bulunuyor.

İşte Ukrayna işgalinde doğrudan ya da dolaylı olarak Rusya'nın yanında yer alan ülkeler;

Belarus

İşgal öncesinde Rusya ile askeri tatbikatlar yapan, topraklarını Rus ordusuna açan Minsk yönetimi, savaşta Moskova'nın yanında yer alıyor. Son haberler, Belarus'un da savaşa bilfiil katılabileceği yönünde.

Küba

Güney Amerika ülkesi Küba, Ukrayna işgalinde Moskova'ya destek veriyor. Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Vladimir Putin'in Ukrayna'ya ilişkin tutumuna destek verdiklerini bildirdi.

Nikaragua

Rusya'nın eski Sovyet ülkesi Ukrayna'yı işgaline destek veren bir diğer Güney Amerika ülkesi Nikaragua. Devlet Başkanı Daniel Ortega, devlet televizyonunda yayımlanan konuşmasında, Putin'in yanında olduklarını belirterek, "Mantıksal olarak, bu yönetimlerin güvenliği için (Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti) askeri destek gerekiyor. Orada bir savaş olursa kazananı olmaz." şeklinde konuştu.

Çin

Savaşın başından bu yana Rusya'nın yanında yer aldığına dair açıklamalar yapan Çin, yaşananlardan ABD ve Batı'yı sorumlu tutuyor. Öte yandan Çin, 26 Şubat'ta BM Güvenlik Konseyi'nde yapılan oylamada, 'Moskova'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını derhal durdurması ve tüm birliklerini geri çekmesini' talep eden BM Güvenlik Konseyi kararına 'çekimser' oy verdi. Pekin, diplomasiden uzaklaşılmaması gerektiğini belirtiyor.

Hindistan

Rusya ile ABD arasında uzun süredir 'denge' politikası güden ve Moskova'ya yakınlığı nedeniyle Washington'da zaman zaman eleştirilen Hindistan da 26 Şubat tarihli BMGK toplantısında Rusya'nın aleyhine oy vermeyerek çekimser kaldı.

İran

Tahran ile Moskova'nın yakın ilişkileri uzun süredir biliniyor. İran ile Rusya, dış politikada birçok konuda birlikte hareket ediyor. Tahran yönetimi, Ukrayna işgali konusunda doğrudan taraf tutan bir açıklamada bulunmasa da sürecin Batı tarafından bu duruma getirildiğini belirten çıkışlar yapıyor. Ancak Tahran'dan Rusya'nın Ukrayna işgaline yönelik açıktan bir destek gelmiş değil.

Kuzey Kore

Ukrayna işgaliyle ilgili Kuzey Kore'den yapılan açıklamada, Rusya'ya destek verildiği ve krizin ana nedeninin ABD olduğu bildirildi. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'nın web sitesinden yapılan ve 'Rusya'nın güvenliğine yönelik meşru talebinin gözardı edildiği' belirtilen açıklamada ayrıca 'felaketin sorumlusunun Washington olduğu' kaydedildi.

Suriye

Şam yönetimi, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanımasını desteklediğini duyurdu. Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mekdad, Moskova'nın son hamlesini överek, bunu "dünya barışını savunmaya doğru bir adım" olarak nitelendirdi. Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın ofisinden yapılan açıklamada da iki bölgeyle ilişki kurmak için çalışmaya hazır olunduğu ve yerel yönetimlerin bağımsızlığının tanınabileceği bildirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri

Birleşik Arap Emirlikleri, 26 Şubat'ta BM Güvenlik Konseyi'nde yapılan ve, 'Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını derhal durdurması ve tüm birliklerini geri çekmesini' talep eden BM Güvenlik Konseyi kararına 'çekimser' oy verdi. Washington'ın Orta Doğu'daki en önemli müttefiklerinden görülen BAE'nin çekimser kalması, Batı'da tepkilere neden oldu. Keza, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov, işgalin başlamasından bir gün önce telefonda görüşmüştü. Görüşmede, BAE ve Rusya arasındaki ortak stratejik ve dostluk ilişkileri ile bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı aktarılmıştı. Öte yandan Abu Dabi yönetiminden Moskova'ya Ukrayna savaşı ile ilgili herhangi bir destek verilmiş değil.

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