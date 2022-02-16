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Ekonomi

JP Morgan, Metaverse'de ofis açan ilk banka oldu

JPMorgan’ın Metaverse ofisi Onyx Lounge olarak adlandırıldı

16 Şubat 2022 16:02

370 milyar dolara yakın piyasa değeriyle Amerika’nın en büyük bankası konumunda bulunan JPMorgan, Blockchain tabanlı Metaverse platformu Decentraland’de resmi olarak bir ofis açtığını duyurdu. Bu girişimiyle JPMorgan, Metaverse’e adım atan ilk banka oldu.

İnvesting.com'dan Günay Caymaz'ın haberine göre JPMorgan’ın Metaverse ofisi Onyx Lounge olarak adlandırıldı. Yayımlanan teknik incelemeye göre JPMorgan müşterileri, bu girişimle sanal ortamda Ethereum tabanlı hizmetlerden yararlanacaklar.

JPMorgan kripto ve Metaverse bölüm başkanı Christine Moy, sanal alemde müşterilere kaliteli bir hizmet verebilmek için büyük bir potansiyel olduğundan bahsederken, bankanın son girişimini Metaverse’e olan yoğun ilgiye bir cevap olarak tanımladı.

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