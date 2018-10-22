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Ekonomi

JP Morgan, Merkez Bankası'ndan faiz artışı beklemiyor

"TCMB'nin aşırı sıkılaştırmadan sakınacağına ve faiz artırımlarından çekineceğine inanıyoruz"

22 Ekim 2018 14:32

ABD’li  yatırım bankası JP Morgan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) bu hafta yapacağı Para Politikası Kurulu toplantısında 1 hafta vadeli repo faizini değiştirmeyerek yüzde 24,0'da tutmasını beklediğini bildirdi. 

Türk Lirası'nın son dönemde güçlenmesinin politika yapıcılar için büyük bir rahatlatma sağladığını ifade eden JP Morgan, bununla birlikte daha fazla sıkılaştırmanın TCMB'nin kredibilitesini güçlendireceğini vurguladı.

JP Morgan, "TCMB'nin aşırı sıkılaştırmadan sakınacağına ve faiz artırımlarından çekineceğine inanıyoruz. Bununla birlikte TCMB'nin TL'deki son rahatlamanın geçici olabileceğini, kırılganlıkların ortadan kalkmadığına ve liranın baskı altına girebileceğini gördüğüne inanıyoruz. Bu nedenle TCMB'nin, politika yönlendirimesine yönelik cümlelerinin değiştirmeden, sıkılaştırma eğilimini devam ettirmesini bekliyoruz" dedi.

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