JP Morgan: IMF için Erdoğan'a bakın

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Milliyet gazetesinden Serkan Arman'ın haberine göre JP Morgan'ın hazırladığı notta şu görüşlere yer verildi:“- Babacan görüşmelerde ilerleme olduğunu ancak hâlâ üzerinde çalışılması gereken ayrıntılar bulunduğunu söyledi.- Bu ayrıntılar üzerinde anlaşmazlığa bağlı olarak stand-by’ın yapılmama riskinin bulunduğu konusunda uyardı.- Babacan’ın söyledikleri arasında anlaşmanın 3 yıllık yerine 2 yıllık bir program öngördüğü dışında yeni bir şey görmüyoruz.- Zaten Babacan ve ekibi ile IMF tarafının bir stand - by anlaşmasını desteklediğini biliyorduk. Bir anlaşma yapılması Başbakan Erdoğan’ın kararına bağlı.- Konuyla ilgili olarak Erdoğan konuşmadıkça piyasaların IMF ile ilgili haberlere ve yorumlara tepki göstermesi pek olası değil.- Ne yazık ki, Erdoğan’ın şu an hükümet ve ordu ilişkileri ile Kürt açılımı gibi başka öncelikleri var.”Yine arka arkaya açıklamaBu ay başında da yine Ali Babacan ve JP Morgan art arda açıklamalar yapmıştı. 2 Aralık’ta Babacan uzunca bir aradan sonra ilk kez IMF ile stand-by görüşmelerinin sürdüğünü açıklamış, JP Morgan da aynı gün yayımladığı araştırma notunda, Türkiye için tavsiyesini ‘nötr’den ‘endeks üzeri getiriye’ yükseltmişti.JP Morgan, o açıklamada IMF ile bir anlaşma imzalaması halinde Türkiye’nin dış finansmana bağımlılığının azalacağını ve özel sektörün rahatlayacağını belirtmişti. Bu iki açıklamayla birlikte İstanbul Borsası yüzde 3.94 yükselmiş ve haber Milliyet’te ‘JP + Ali Babacan = Piyasada heyecan’ başlığıyla verilmişti.