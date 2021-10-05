JP Morgan, enflasyonun ekimde zirve yapmasını bekliyor

Uluslararası yatırım kuruluşu JP Morgan tarafından hazırlanan raporda Türkiye için yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 16.7 olarak devam ettiği belirtildi.

Manşet enflasyonun ekim ayında yüzde 19,9 ile tepe yapacağını öngören JPMorgan, güçlü baz etkisi ile enflasyonun yılın son iki ayında gerileyeceğini tahmin etti.

Türkiye'de dün açıklanan enflasyon verilerinin ele alındığı raporda, Eylül ayında enflasyonun yıllık yüzde 19,6 seviyesine yükseldiği kaydedildi. Talep yönlü baskılar, arz sorunları, yükselen enerji fiyatları ve para politikası kredibilitesinin dezenflasyon süreci için risk oluşturduğu yorumunda bulunuldu,.

Foreks'in aktardığına Kuruluşun değerlendirmesinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ekim ayı toplantısında faiz oranını değiştirmeyeceği öngörüsünde bulunuldu. "TCMB açıklaması faiz indirimlerinin devamına işaret etse de Ekim ayında geçici olarak beklemede kalınabilir" denildi.

JP Morgan, yılın son 2 ayında ise toplamda 100 baz puanlık ek faiz indirimi beklendiği dile getirdi.