JP Morgan'dan 2021 için iyimser tahmin: Türkiye yüzde 4.6 büyür

Amerikan yatırım bankası JP Morgan, son veriler ışığında Türkiye için 2021 büyüme beklentisini yüzde 3,3’ten yüzde 4,6’ya yükseltti. Dünya’nın haberine göre banka, 2020 büyüme tahminini de yüzde 1,1’den yüzde 1,9’a çıkardı.

JP Morgan, yüksek frekanslı verilerin, kısıtlamalara rağmen dördüncü çeyrekte yurtiçi talebin yüksek olduğunu gösterdiği belirtti.

Raporda sıkı finansal koşullar ve devam eden kısıtlamaların ekonomide fren etkisi yapacağı belirtilse de net ihracatın büyümeye katkısının daha büyük olabileceği ifade edildi.