JP Morgan da yeşil tahvil piyasasına göz kırptı; 1 milyar dolarlık ihraç yaptı

JP Morgan Chase, sürdürülebilir projeleri fonlamak üzere çıkardığı özel tahvillerle, Çarşamba günü yeşil tahvil dünyasına adımını attı.

Bloomberght’de yer alan habere göre, banka, daha önce müşterileri ve diğer şirketler için çevre ve sosyal amaçlı borçlanma çözümleri düzenlemiş, ancak daha önce 1 milyar dolarlık bu tarz bir tahvili tek başına hiç ihraç etmemişti.

Yapılan bu hamle, sadece JP Morgan’ın piyasadaki en büyük banka olmasından dolayı değil, aynı zamanda ABD’de iklim sorunlarının hem çevresel hem de finansal istikrarı tehdit ettiğine dair farkındalığın artmasından dolayı da dikkat çekti.

Sermaye ihtiyacına çözüm olabilir

Nuveen çevre, sosyal ve yönetişim fonları portföy yöneticisi Steve Libatore “Ne kadar fazla büyük oyuncu gelirse, ölçek de o kadar fazla ve hızlı büyüyor” dedi ve iklim sorunlarıyla mücadele etmenin en etkili yolunun bunu “ortalama vatandaşlar için ekonomik olarak yararlı hale getimek” olduğunu belirtti.

Bu da yenilenebilir enerji projeleri için sermaye bulma maliyetinin fosil yakıt maliyetinden daha düşük olmasını sağlamak ile mümkün olabilir.

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