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Ekonomi

JP Morgan Chase'e döviz kuru soruşturması

ABD'nin en büyük bankası JP Morgan, 5.9 milyar dolarlık kayıp tehlikesiyle karşı karşıya...

04 Kasım 2014 12:16

Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük bankası JP Morgan Chase hakkında, döviz kuru manipülasyonu iddiasıyla soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Bankadan yapılan açıklamada, Adalet Bakanlığı'nın cezai soruşturmasının yanı sıra diğer düzenleyici kurumların da soruşturma yürüttükleri belirtildi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre banka, bu soruşturmalar sonunda olası kayıplarının 5.9 milyar doları bulabileceğini açıkladı.

Aralarında İngiliz HSBC, RBS ve Barclays'in de bulunduğu bankalar, bir süre önce benzer soruşturmalar nedeniyle, milyonlarca dolarlık karşılık ayırmışlardı.

Citigroup ve UBS gibi diğer bankalar hakkında da döviz kurlarında manipülasyon yaptıkları iddiasıyla soruşturma yürütülüyor.

JP Morgan, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na gönderdiği yazıda, ilgili kurumlarla işbirliği yapmakta olduğunu ve görüşmelerin sürdüğünü duyurdu.

Ancak şirket, 'Bu görüşmelerin uzlaşmayla sonuçlanacağının garantisi yok" dedi.

JP Morgan'ın açıklamasında, Adalet Bakanlığı'nın başlattığı cezai soruşturmaya ek olarak Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri Ticareti Komisyonu (CFTC), İngiltere Mali Hizmetler Komisyonu ve diğer ülkelerin düzenleyici kurumlarınca soruşturmalar yürütüldüğü kaydedildi.

Geçen yıl JP Morgan Chase, konut krizi sırasında yatırımcıları yanlış yönlendirerek zarara uğrattığı suçlamaları sonrasında 13 milyar dolar ceza ödemeyi kabul etmişti.

Bu bir Amerikan bankasının ödediği en büyük ceza olarak kayıtlara geçmişti.

 

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