JP Morgan anketi: Yatırımcıların yüzde 41'i Bitcoin'in yılı 60 bin dolar seviyesinde tamamlamasını bekliyor

JP Morgan’ın 13 Aralık-7 Ocak tarihlerinde 47 müşterisinin katıldığı ankete göre yüzde 41’lik kesim Bitcoin’in yılı dünkü fiyatının yüzde 46 üzerinde, 60 bin dolar civarında tamamlamasını bekliyor. Katılımcıların sadece yüzde 5’i bitcoin’in 100 bin dolara yükselmesini bekliyor.

Bloomberg HT'nin haberine göre Fed’in şahin söylemleriyle kripto paralar son dönemde satış baskısı altında. Bitcoin dün 40 bin doların altına gerileyerek Eylül’den beri en düşük seviyeye inmişti. Böylece yıl başından bu yana toplam değer kaybı yüzde 11’e ulaştı.