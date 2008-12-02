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Ekonomi

JP Morgan 9 bin 200 kişiyi işten çıkarıyor

JPMorgan Chase, bankacılık varlıklarını satın aldığı Washington Mutual bankasından 9 bin 200 kişinin işine son vereceğini açıkladı.

02 Aralık 2008 02:00

JPMorgan Chase, bankacılık varlıklarını satın aldığı Washington Mutual bankasından 9 bin 200 kişinin işine son vereceğini açıkladı.

Washington Mutual'da halen 43 bin 200 kişi çalışıyor. JP Morgan'ın açıkladığı tenkisat ise WaMu'nun toplam işgücünün yüzde 21'ine denk geliyor.

JPMorgan sözcüsü Christine Holevas, 4 bin kişinin Ocak ayı içerisinde, kalan 5 bin 200 kişinin ise daha sonra işten çıkarılacağını söyledi.

ABD mevduat bankası olan WaMu'nun bankacılık varlıkları kamu aracılığında gerçekleşen bir anlaşma ile eylül ayında 1.9 milyar dolara JPMorgan´a satılmıştı.

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