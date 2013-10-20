JP Morgan 13 milyar dolar ceza ödeyecek

Amerikan bankacılık devi JP Morgan, yatırımcıları milyarlarca dolar zarara uğrattığı iddiasıyla açılan soruşturmada 13 milyar dolar ceza ödemeyi kabul etti.

BBC Türkçe’nin derlediği ve Amerikan medyasında yer alan haberlerde, bankayla Adalet Bakanlığı arasında yürütülen görüşmelerde ilke anlaşmasına varıldığı belirtiliyor.

İpoteğe dayalı menkul kıymetlerin gerçek değerinin üstünde satılması, 2007'de bankacılık sistemini çöküşün eşiğine getirmişti.

ABD'deki konut kredisi yatırımları, 2008'deki küresel mali krizin çıkış noktası olarak görülüyor.

Düşük gelirli yatırımcıların çoğu yüksek faizli kredi borçlarını ödeyemez hale gelince, ipoteğe dayalı tahviller değersiz alacağa dönüşmüştü.

Wall Street Journal'a göre geçici anlaşma JP Morgan temsilcileri ve Adalet Bakanı Eric Holder arasında Cuma günü yapılan görüşmelerde sağlandı.

New York Times gazetesi de detayların hâlâ tartışılmasına rağmen bankanın anlaşmaya yakın olduğunu duyurdu.

Henüz ne Adalet Bakanlığı ne de JP Morgan'dan bu konuda açıklama yapıldı.

Rekor ceza

Doğrulanması halinde bu, bir Amerikan bankasının tarihte ödediği en büyük ceza olacak.

13 milyar doların 9 milyar dolarının ceza olarak, kalan dört milyar dolarının da zor durumdaki ev sahiplerine verilmek üzere ödeyeceği belirtiliyor.

Finansal kriz öncesinde birçok yatırım bankası, ipoteğe dayalı menkul kıymetler olarak bilinen ve karmaşık bir yapısı bulunan mali ürünler satmıştı.

Bu özel tahviller, birkaç yatırımdan birden oluşuyor. Ancak BBC muhabirine göre özünde risksiz olması gereken konut kredileri buluyor.

JP Morgan, birçok konut kredisinin riskli olduğunu bilmesine rağmen ipoteğe dayalı (mortgage'a dayalı) kağıtlar satmakla suçlanıyor.