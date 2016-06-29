Jose Rodriguez Mainz'a transfer oldu

Almanya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Mainz 05, Galatasaray'dan Jose Rodriguez'i transfer ettiğini resmi Twitter hesabından açıkladı.

Yunus Mallı'nın da forma giydiği Mainz 05, Jose Rodriguez için Galatasaray'a 2.5 milyon Euro ödeyecek. Sarı kırmızılı kulüp bu paranın yüzde 30'unu, futbolcunun eski kulübü Real Madrid'e verecek.

Transferi hakkında konuşan Jose Rodriguez, "Mainz'e geldiğim için büyük bir mutluluk duyuyorum. Her zaman hırsılı bir futbolcu oldum ve bu hırsımı burada da göstereceğim. İyi bir geleceğin beni ve takımımı beklediğini düşünüyorum" dedi.

23 maçta 2 asist yaptı

22 yaşında ve 1.80 metre boyundaki Jose Rodriguez, geride bıraktığımz sezon Galatasaray'da 14 Süper Lig, 6 Türkiye Kupası, 3 Şampiyonlar Ligi maçı oynadı.



İspanyol futbolcu, görev aldığı bu 23 karşılaşmada gol atma başarısını gösteremezken, 2 asist yaptı.