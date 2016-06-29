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Spor

Jose Rodriguez Mainz'a transfer oldu

Bundesliga takımlarından Mainz 05, Galatasaray'ın İspanyol futbolcusu Jose Rodriguez'in transferini duyurdu

29 Haziran 2016 20:17

Almanya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Mainz 05, Galatasaray'dan Jose Rodriguez'i transfer ettiğini resmi Twitter hesabından açıkladı.

Yunus Mallı'nın da forma giydiği Mainz 05, Jose Rodriguez için Galatasaray'a 2.5 milyon Euro ödeyecek. Sarı kırmızılı kulüp bu paranın yüzde 30'unu, futbolcunun eski kulübü Real Madrid'e verecek.

Transferi hakkında konuşan Jose Rodriguez, "Mainz'e geldiğim için büyük bir mutluluk duyuyorum. Her zaman hırsılı bir futbolcu oldum ve bu hırsımı burada da göstereceğim. İyi bir geleceğin beni ve takımımı beklediğini düşünüyorum" dedi.

 

23 maçta 2 asist yaptı

 

22 yaşında ve 1.80 metre boyundaki Jose Rodriguez, geride bıraktığımz sezon Galatasaray'da 14 Süper Lig, 6 Türkiye Kupası, 3 Şampiyonlar Ligi maçı oynadı.

İspanyol futbolcu, görev aldığı bu 23 karşılaşmada gol atma başarısını gösteremezken, 2 asist yaptı.

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