Joystiksiz oyun konsolu,3D'li televizyon

T24- ABD’nin Las Vegas kentinde, 2500’den fazla üreticinin katıldığı ve 20 binden fazla yeniliğin sunulmasının beklendiği dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı Consumer Electronic Show (CES) kapılarını açtı.

Radikal gazetesinin haberine göre,CES’in dün akşam açılışı sebebiyle düzenlenen konferansta, bilişim devi Microsoft, oyun konsolu XBox’u aksesuarsız ve hareket tanıma sistemiyle oynamaya imkan tanıyacak "Natal Projesi"nin hazır olduğunu ve gelecek Noel’de satışa sunulacağını açıklandı.

Microsoft’un oyun faaliyetlerinin patronu Robbie Bach, yıl sonuna satışa çıkacak Natal Projesi’nin yeni "doğal arayüz" (NUI) sayesinde Halo veya Call of Duty Modern Warfare gibi çok satan oyunları zevkle oynamak için çok uygun olacağını belirterek, "Oyuncuların hareketlerini değiştirmelerine gerek kalmayacak, Natal teknolojisi kullanıcıların oynama biçimlerine kendisi uyum sağlayabilecek" dedi.

İnsan hareketlerini tanıma özelliğine sahip 3 boyutlu bir kamera ile çalışan Natal Projesi, bir savaş oyunu, bir kaykay yarışı veya bir futbol maçındaki hareketler için hiçbir aksesuara gerek duymuyor.Nintendo’nun Wii ve Sony’nin Playstation 3 oyun konsollarıyla rakip XBox oyun konsollarının piyasada satılmakta olan versiyonlarıyla uyumlu Natal sistemi için fiyat henüz açıklanmadı.





Toshiba'dan benzersiz TV







Fuarın açılışında bir başka yenilik de Japon Toshiba’dan geldi.Japon üretici, evdeki diğer cihazlarla temas kurabilen ve izleyen herkeste 3 boyut etkisi yaratan çok güçlü bir mikroişlemci ile donanmış bir televizyonu tanıttı.

Toshiba’nın ABD’deki televizyon satış sorumlusu Scott Ramirez’in, "Bu televizyonun sonunun sonu" diyerek tanıttığı, normal bir bilgisayardan 10 kat ve normal bir televizyondan 143 kat güçlü "Cell TV", bulunduğu yerin renk ve aydınlığına otomatik biçimde uyum sağlayarak, benzersiz bir netlik ve çözünürlükte görüntü sunuyor. İnternet bağlantısıyla internette film indirebilen ve görüntülü konferans ile diğer cihazlarla bağlantı kurabilme özelliği bulunan Cell TV, iki boyutlu görüntüleri 3 boyutlu hale getirebiliyor.



HP-Microsoft ortaklığı

Fuarın açılışında bir de yeni ortaklık haberi geldi.Dünyanın bir numaralı bilgisayar üreticisi Hewlett-Packart ile birçok alanda ortaklık yapacaklarını açıklayan Microsoft’un patronu Steve Ballmer, HP’nin Microsoft’un yazılımlarına öncelik tanıyacağını ve yeni işletim sistemi Windows 7’nin tüm karlarından faydalanacağını bildirdi.

Microsoft ve HP’nin taşınabilir bilgisayarlarda internet alanında araştırma için bir ekip kuracağını belirten Ballmer, MSN ve arama motoru Bing’in HP bilgisayarlarının açılış sayfası olacağını kaydetti.

Ballmer ayrıca, hem elektronik kitap hem de bir dizüstü bilgisayara benzeyen bir tablet PC’nin prototipini de tanıtarak, "Bu harika PC yıl sonuna satışa hazır olacak" dedi.Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarında, daha güçlü cep telefonları, daha küçük bilgisayarlar, yeni nesil tablet bilgisayar ve elektronik kitaplar görücüye çıkacak.



Pazar gününe dek sürecek CES’in yıldızı Google da kendi markası altındaki ilk çok fonksiyonlu cep telefonu Nexus One’ı tanıttı.

Fuarda merakla beklenen ürünler arasında, Google tarafından mobil telefonlar için geliştirilen işletim sistemi Android ile çalışan tabletler PC’ler de bulunuyor. Amerikan Dell ile Tayvanlı HTC tarafından üretilen tablet cihazların yanı sıra Hintli Notion şirketinin elektronik kitaplara benzeyen tablet bilgisayarı tanıtılacak. Fuara katılmayan Apple ise kendi tablet cihazının tanıtımını ay sonunda yapacak.

Son iki yılda satışları "netbooklar" tarafından darbe yiyen geleneksel bilgisayar üreticileri de daha düşük fiyatlı "smartbook" adı verilen ürünlerini tanıtacak.Fuarda ayrıca, James Cameron’un Avatar filminin başarısıyla ünlenen 3D teknolojisi ile çalışan, Samsung ve LG’nin kendi cihazlarını da göstermeleri bekleniyor. 330’u ilk kez katılan 2500’den fazla üreticinin yer aldığı ve 20 binden fazla teknolojik yeniliğin tanıtılmasının beklendiği fuarda, ayrıca kablosuz internete en yüksek veri hızıyla daha geniş bir alandan bağlanma olanağı sağlayan WiMax sisteminin da tanıtılması öngörülüyor.