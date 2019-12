Joy iflasın eşiğinde, Alman TUI yönetimde

T24 - Alman turizm devi TUI’nin iştiraki İngiliz First Choice, borçları nedeniyle zor günler geçiren Joy Group’a kayyum olarak getirildi.



Konaklama sektöründe geçen yıl işlettiği tesis sayısını 16’ya, yatak kapasitesini de 25 bine çıkararak Türkiye’nin en büyük otel zincirlerinden biri haline gelen Joy Group’un iflas eşiğine geldiği, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Akın Yılmaz’ın mal varlığına da tedbir konulduğu belirtiliyor. Uzun süredir borçları nedeniyle zor günler geçirdiği bilinen gruba üç kişilik kayyum atandığı, kayyumdaki kişilerden birinin First Choice’u temsil ettiği öğrenildi.



Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, TUI Holding Türkiye Temsilcisi Hüseyin Baraner, First Choise’ın yönetime getirildiğini doğruladı. Hiçbir şekilde kimsenin mağdur olmayacağını ifade eden Baraner, TUI’nin bugünden itibaren yönetime geçeceğini belirtti.





Yeni marka yaratacak



Yönetimi devralan First Choice’un ilk işinin yeni bir şirket kurmak olduğu, Joy Grubu’ndaki otelleri yeni bir marka altında yönetmeye hazırlandığı belirtiliyor. Adını vermek istemeyen bir sektör yetkilisi, Joy’un First Choice’a devredilmesine ilişkin olarak şunları söyledi: “Joy ile First Choice’un kiralama ve müşteri başına anlaşmaları var. First Choice son dönemde Joy otellerinin işletmesine ortak olmak istiyordu. Ancak hesap incelemeleri sonucunda ortaklıktan son anda vazgeçtiler. Zaten sıkıntı içerisinde olan Joy Grubu bu ortaklığın olmamasıyla iyice zor duruma düştü, iflas erteleme istedi. First Choice’un Joy Grubu’ndan alacakları vardı, aynı zamanda Joy’dan piyasadaki pek çok tur operatörlerinin de alacağı var. Bu durumda First Choice kayyuma getirildi.”



Joy Grubu’nun toplam borcunun 140 milyon lirayı geçtiği belirtiliyor. Öte yandan Joy Group’un avukatı Servet Açıkalın ise grubun bir süredir TUI ile ortaklık görüşmeleri yaptığını, bu görüşmelerin son anda olumsuz sonuçlandığını belirtti. Açıkalın, “İstanbul 12’nci Asliye Ticaret Mahkemesi’ne iflas erteleme talebiyle başvuruda bulunuldu ve tedbir kararı alındı” dedi.

Joy Group bünyesindeki Nashira otelinde Recep İvedik 1 filmi de çekilmişti.





TUI, First Choice’a ortak



Dünyanın en büyük tatil şirketlerinden biri olan ve 180 ülkede faaliyet gösteren Almanya merkezli TUI Travel, 2007 yılında İngiltere merkezli First Choice Holidays şirketinin yüzde 51’ini satın aldı. Avrupa’nın beşinci büyük markası olan First Choice, 14 bin kişilik kadrosuyla eğlence-dinlenme tatilinde özel turlarda ve havacılık alanında hizmet veriyor.





Kiriş’i aldı, Joy yaptı



Joy markası 2001 yılında Kiriş World markasının işletmesinin alınması işle doğdu. Akın Yılmaz’ın sahibi olduğu grup, 2006 yılına gelindiğinde 12 otelin işletmesini almıştı. Joy Group’un işlettiği otel sayısı geçen sene itibariyle de 16’ya yükseldi. 25 bin yatak kapasitesiyle Türkiye’de birinci sırada yer alıyor.





‘Hızlı ama kanserli büyüdü’



- Retur’un sahibi İskender Çağla: “Joy kısa sürede hızlı büyüdü. Yaşananlar, hızlı ve kanserli bir büyümenin sonucu. Bu hızlı büyüme ve sorunlu büyümede maalesef bu tür olumsuzluklarla karşılaşıyoruz. Kontrolsüz büyüme turizmde büyük bir sorun.”





‘Turistlerin sigortası var’



- TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy: “Joy, TÜRSAB’ın üyesi değil. Bu oteller zincirinin yurtdışından turist getiriyordu. Bu turistlere sigorta yapma zorunluluğu olduğu için mağdur olmayacaklar.”





‘Zararına satış yapıyordu’



- Turizm sektöründen bir uzman: “Joy Grup iki yıldır zararına satış yapıyordu. Fiyatları çok düşürmüşlerdi. Bu durum, sektörde sıkıntı yaratmaya başlamıştı. First Choise ile zaten çalışıyorlardı ve bir yıldır satış görüşmesi yapıyorlardı. İflasın eşiğine geldiği için daha düşük fiyata satış gerçekleşti.”





‘Sektörü olumsuz etkilemez’



- Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Sururi Çorabatur: “Bu iki şirket arasında yaşanan bir durum, sektörü etkilemez. Çünkü oteller ortada kalmıyor. First Choice almasaydı da işletmeler sahiplerine teslim edilirdi. Müzakereler devam ediyor, iyi bir şekilde sonuçlanacağını umuyoruz.”