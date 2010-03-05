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Ekonomi

Joy Group iflas etti

Borçları nedeniyle zor günler yaşayan Joy Group'a kayyım atandı. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Akın Yılmaz'ın mal varlığına da tedbir konuldu.

05 Mart 2010 02:00

T24 - Borçları nedeniyle zor günler yaşayan Joy Group'a kayyım atandı. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Akın Yılmaz'ın mal varlığına da tedbir konuldu.


Antalya ve Bodrum'da turistik tesisleri bulunan Joy Group'un iflas ettiği bildirildi. Uzun süredir borçları nedeniyle zor günler yaşayan Joy Group'un yönetimine kayyım atandı. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Akın Yılmaz'ın malvarlığına da İstanbul 12'nci Asliye Ticaret Mahkemesi'nce tedbir konuldu.

Türk turizminin büyükleri arasında yer alan Joy Group, işlettiği 16 turistik tesiste toplam 20 bin yatak kapasitesine sahip. Joy Group bünyesinde yer alan işletmeler şunlar:

`Joy Kiriş World Otel, Joy Ma Biche, Joy Kimeros Resort, Joy Club Bodrum, Joy Pegasos World, Joy Pegasos Resort İncekum, Joy Club Pegasos İncekum, Joy Royal Pegasos, Joy Nashira Otel,Joy Kiriş Resort, Joy World Palace, Joy Pegasos Tropical, Joy Pegasos Palace, Joy Hydros Club, Joy Bela, Blue Collection.'

İflasla ilgili şirket yetkilileri konuşmak istemedi.



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