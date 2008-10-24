Joventut son çeyrekte...



Euroleague'e bu sezon, ULEB CUP şampiyonu sıfatıyla katılan İspanya'nın DKV Joventut ekibi, ligdeki ilk maçında Perşembe akşamı Slovenya'nın Union Olimpija ekibini ağırladı. Badalona ekibi, son çeyrekteki 22-11'lik seriyle maçtan 81-64 galip ayrıldı.



Süper yetenek Ricky Rubio'dan yoksun olan ev sahibi ekibi galibiyete, 14 sayı, 9 ribaunt, 3 blokla Nana Mensah-Bonsu, 11 sayı, 7 asist ile Desmon Mallet ve yine 11'er sayıyla oynayan Pau Ribas ve Bracey Wright taşıdı.



Union'da Mirza Begiz 17 sayı, 7 ribaunt, 4 blokluk performansıyla dikkatleri çekerken Vlado Ilievski 15 sayı, Marko Milic 13 sayı, 4 ribaunt ile maçı tamamladı.





