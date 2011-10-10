T24 LogoT24 Logo
Dünya

Jova kasırgası fırtınaya dönüştü MIAMI (A.A)

10 Ekim 2011 15:43

-Jova kasırgası fırtınaya dönüştü MIAMI (A.A) - 10.10.2011 - Jova kasırgası, Meksika sahillerine doğru ilerlerken Pasifik üzerinde büyük bir fırtınaya dönüştü. Yetkililer, Jova'nın maksimum rüzgar hızının, saatte 195 kilometreye ulaştığını, fırtınanın, gelecek birkaç gün içinde şiddetini biraz daha artırmasının beklendiğini söylediler. 3. kategoriye giren Jova'nın, şu anda Meksika'nın Manzanillo kentinin 430 kilometre güneybatısında olduğu ve saatte 7 kilometre yol alarak doğuya doğru ilerlediği belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24