-Jova kasırgası fırtınaya dönüştü MIAMI (A.A) - 10.10.2011 - Jova kasırgası, Meksika sahillerine doğru ilerlerken Pasifik üzerinde büyük bir fırtınaya dönüştü. Yetkililer, Jova'nın maksimum rüzgar hızının, saatte 195 kilometreye ulaştığını, fırtınanın, gelecek birkaç gün içinde şiddetini biraz daha artırmasının beklendiğini söylediler. 3. kategoriye giren Jova'nın, şu anda Meksika'nın Manzanillo kentinin 430 kilometre güneybatısında olduğu ve saatte 7 kilometre yol alarak doğuya doğru ilerlediği belirtildi.