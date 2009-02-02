Josico'da yırtık şüphesi



Gaziantepspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusu Josico'da, kas yırtığı olabileceği bildirildi.



Fenerbahçe'nin ligde Gaziantepspor ile yaptığı maçta oyuna girdikten kısa süre sonra çıkmak zorunda kalan İspanyol oyuncu Josico'nun adalesinde yırtık olabileceği açıklandı.



Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, Gaziantepspor maçının ikinci yarısında oyuna girdikten kısa süre sonra sakatlanarak çıkmak zorunda kalan Josico'nun sağ arka adalesinde yırtık şüphesi olduğu bildirildi.



Kulüp doktoru Piyer Arzuman, ''Josico'nun sağ arka adalesinde muhtemelen yırtık olduğunu düşünüyorum. Bu oyuncunun MR'ı çekilecek. Ancak MR'dan sonra kesin tanıyı koyabiliriz'' dedi.

