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Spor

Josico: Savaşmayı severim

Fenerbahçe'nin Villarreal'den transfer ettiği 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Josico, İstanbul'a geldi. Josico, havalimanında yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'de olmaktan mutl

29 Ağustos 2008 03:00

Fenerbahçe'nin Villarreal'den transfer ettiği 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Josico, İstanbul'a geldi.

Josico'yu, Atatürk Havalimanı'nda, İdari İşler Menajeri Volkan Ballı karşıladı. Josico, havalimanında yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'de olmaktan mutluluk duyduğunu Fenerbahçe için elinden geleni yapacağını söyledi.

Josico, ''Tanıdığım kişilerin takımın içinde olması önemli. Takımda Güiza ve Aragones'in yanı sıra Uruguay ve Şilili arkadaşlarımızla aynı dili konuşacak olmamız benim için bir avantaj. Tabii ki Fenerbahçe'yi biliyorum, bilgim var. Fenerbahçe'nin her zaman hedefleri olan bir takım olduğunu biliyorum. Amacımız bu hedefler doğrultusunda çalışmak'' diye konuştu.

Josico, sarı-lacivertli taraftarlar hakkında ise ''Tükiye'de Villarreal forması altında değişik takımlara karşı oynadım. Taraftar yapısını tahmin edebiliyorum. Fenerbahçe taraftarının da Türkiye'nin en iyi taraftarı olduğunu biliyorum'' dedi.

İstanbul'a gelmeden önce Fenerbahçe'nin hedeflerini, başarılarını bildiğini ifade eden İspanyol futbolcu, ''Özellikle geçen sene elde edilmiş başarıları biliyorum. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız. Çıtayı yukarıya çıkaracağız. Geçen sene kazanılmamış bir şampiyonluk var ve Türkiye Kupası şampiyonluğu çok önemli. Bu hedefler doğrultusunda yürüyeceğiz. Saha içinde savaşmayı ve çalışmayı seven biriyim. Fenerbahçe formasını üzerine geçirdiğim andan itibaren, Fenerbahçe taraftarıyla bütünleşeceğimi biliyorum'' diye konuştu.

Josico'yu, havalimanında az sayıda taraftar karşılayıp sevgi gösterilerinde bulundu.

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