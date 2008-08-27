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Spor

Josico Fenerbahçe'de

Fenerbahçe’nin, Villarreal’de oynayan orta saha oyuncusu ‘Josico’ lakaplı Jose Joaquin Moreno Verdu ile anlaşma sağladı...

27 Ağustos 2008 03:00

Fenerbahçe’nin, Villarreal’de oynayan orta saha oyuncusu ‘Josico’ lakaplı Jose Joaquin Moreno Verdu ile anlaşma sağladığı, İspanyol futbolcunun imza atmak için bugün İstanbul’da olacağı öğrenildi.

33 yaşındaki futbolcu, Sarı-Lacivertliler’le iki yıllık sözleşme imzalayacak. Kulüpten yapılan açıklamada, Josico'nun  Madrid'den Iberia Havayolları'na ait bir uçakla bugün saat 16.30'da Atatürk Havaalanı'na gelecek ve yarın düzenlenecek imza töreniyle kendisini 2 yıllığına Fenerbahçeli yapan sözleşmeyi imzalayacağı duyuruldu. 

Josico kimdir?

Josico olarak tanınan José Joaquín Moreno Verdú, 6 Ocak 1975'te Hellin Albacete'de doğdu. Orta sahada defansa yönelik oynayan Josico, futbola profesyonel olarak Albacete takımında başladı. Üç sezon Albacete forması giyen Josico 97 maça çıkarken 7 de gol kaydetti.

1998-99 sezonunda Las Palmas takımına transfer olan İspanyol futbolcu 4 sezon bu ekibin formasını giydi. Las Palmas formasıyla 129 kez sahaya çıkan Josico 14 kez golle buluştu

2002-03 sezonunun başında Villarreal'e geçen Josico 6 sezondur bu takımda boy gösteriyordu. Villarreal ile 152 maça çıkan tecrübeli futbolcu 5 gole imzasını attı

Çalışkanlığı ve yüksek kondisyonu ile ön plana çıkan Josico, Villarreal'in La Liga ve Avrupa kupalarında yakaladığı başarılarda önemli bir rol oynadı.

Josico, 2003-04 sezonunda Villarreal ile UEFA Kupası'nda yarı final, 2004-05 sezonunda UEFA Kupası'nda çeyrek final, 2005-06 sezonunda da Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynama başarısı gösterdi.

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