'Josico F.Bahçe'de'

İspanyol spor gazetesi Marca, Fenerbahçe'nin, Villarreal'de oynayan orta saha oyuncusu "Josico lakaplı" Jose Joaquin Moreno Verdu ile anlaştığını iddia etti.



33 yaşındaki orta saha oyuncusu Josico ile Fenerbahçe'nin bugün 2 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtilirken, transferin gerçekleşmesiyle "Luis, rahat nefes alabilir" denildi. Fenerbahçe, Mehmet Aurelio'nun Real Betis'e gitmesi sonrasında orta sahadaki boşluğunu doldurmak için oyuncu arıyordu.



Marca gazetesine göre, teknik direktör Luis Aragones'in göreve geldikten sonra Fenerbahçe yönetiminden bir kaleci, bir orta saha, bir de libero talebinde bulunduğu öne sürülüyor.





