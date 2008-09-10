'Josico büyük bir oyuncu'

Fenerbahçe'nin İspanyol Teknik Direktörü Luis Aragones, İspanya La Liga takımlarından Villarrel'den transfer edilen Josico'nun büyük bir oyuncu olduğunu söyledi.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones, Marcos Senna ve diğer istediği futbolcuların transferi için yönetimin elinden geleni yaptığını, ancak bazı problemler nedeniyle bu transferlerin yapılamadığını ve Josico'nun transfer edildiğini söyledi.



FB TV'deki ''Aragones ile Teknik Analiz'' programında soruları yanıtlayan İspanyol teknik adam, transferde istediği oyuncuların, bazı problemler nedeniyle alınamadığını vurgulayarak, ''Senna ve diğer büyük oyuncular için yapılabilecek en büyük fedakarlıkları yönetimimiz yapmıştır, ancak daha sonra ortaya çıkan anlaşmazlık ve problemler nedeniyle bu transferler yapılamadı'' dedi.



Yeni transfer Josico'nun da büyük bir oyuncu olduğunu anlatan Aragones, ''Taktik anlamda Josico çok büyük bir oyuncu. Taktik anlamda oyunu çok iyi bilen arkadaşları olduğundan, bu mevkiye Josico'nun gelmesinden memnunum. Taktik, aslında futbol için çok da önemli değildir. Önemli olan topa sahip olmaktır. Topa sahip olan ekip, sahaya ve oyuna hükmeder. İspanya Milli Takımı'nda 3 göbekte bulunan, paslaşan adamla oynuyorduk. 4'lü savunma, 3'lü savunmadan önemlisi topa sahip olmak. Defansta birleşerek, ataklarda topu tutarak, hızlı bir şekilde paslaşarak, en uygun arkadaşımıza, en uygun şekilde topu vererek hızlı bir şekilde bunu gerçekleştirmeyi düşünüyoruz'' şeklinde konuştu.



Aragones, takımda üst üste yaşanan sakatlıkların, futbolun içinde olabileceğini, zengin bir kadroları bulunduğunu ve sakatlanan oyuncuların yerine koymak için her oyuncuyu eşit düzeyde tuttuklarını anlattı.





'İş için buradayım'



Luis Aragones, takımın 3 gün izin yaptığı sırada izin yapmamasıyla ilgili bir soru üzerine, boş zamanlarında ilerleyen günlerdeki maçlara hazırlandığını ifade etti.



''Her zaman çalışıyorum'' diyen İspanyol teknik adam, ''Rakip takımlar hakkında, hatta olası rakipler hakkında da bilebileceğimizin en fazlasını bilerek bu maçlara hazırlanıyoruz. Ekim ayında İspanya'ya gideceğim. Kendime pek tatil izni veremedim. Başkanımızın iznini alarak 3-4 günlük bir izinle hem oradaki işlerimi halledeceğim, hem de kışlık kıyafetlerimi getireceğim'' dedi.



Aragones, ''İstanbul'u gezme olanağı buldunuz mu?'' şeklindeki soruyu ise, ''Atletico Madrid'de oynadığım yıllarda Galatasaray, Trabzonspor ve Göztepe ile İstanbul ve İzmir'de yaptığımız maçlar nedeniyle bu iki şehri gezme, görme olanağı bulmuştum. Benim için önce iş gelir. İş olduğu zaman işle ilgilenirim. Boş zamanlarımda da eşimle birlikte dışarıda bir gezinti yaparım. Futbolda yoğun programlarınız olur ki dışarı çıkıp şehri tanımaya fırsatınız bile olmaz. Buraya gezmek için değil, yüzde 100 iş için geldim. Elimden gelenin en iyisini yapıp, işimde başarılı olmak istiyorum'' şeklinde konuştu.



Gazetelerde kendisi hakkındaki haberleri takip etmeye çalıştığını kaydeden Aragones, yıllardır futbolun içinde olduğu için gazeteciliği az çok bildiğini söyledi. İspanyol çalıştırıcı, ''Alternatif haber, iyi haber nasıl yapılır, bunun tam tersi kötü haber nasıl yapılır az çok biliyorum. Gazeteciler bunun ehli oldukları için nasıl haber yapmaları gerektiğini biliyorlar. Benim de futbolda geçirdiğim yıllar göz önüne alınırsa, bu işin gazetecilik kısmının da futbolun bir parçası olduğunu çok iyi biliyorum'' dedi.



Aragones, Şampiyonlar Ligi ile ilgili bir soru üzerine, ''Öncelikle benim ilk endişem Hacettepe ile yapay çimde yapacağımız maç. Bu saha için en iyi motivasyonu sağlamalıyız. O sahada oynamaya izin verildiğine göre orada oynayacağız. Sahada gerekli mücadeleyi vereceğiz. Top daha hızlı ya da daha yavaş gidebilir'' diye konuştu.



Şampiyonlar Ligi'nde çok güçlü takımların bulunduğunu anlatan İspanyol teknik adam, ''Burada farkları belirleyecek şey, bizim maçlara nasıl hazırlanacağımız, motivasyonumuz. Porto, Arsenal, Dinamo Kiev çok güçlü. Psikolojik anlamda hazırlığı iyi yapan takım başarılı olacaktır'' dedi.



Aragones, milli maçlar için lige verilen 1 haftalık arada, milli takıma giden oyuncular nedeniyle taktik çalışma yapamadıklarını, teknik anlamda çalışmalar yaptıklarını anlattı.



Guiza'nın ilerde yalnız kalması ile ilgili bir soruyu ise Aragones, ''Guiza'nın yalnız kaldığını düşünebiliriz, fakat yeni bir ülkede, yeni bir takımda oynuyor ve yeni arkadaşları var. Tamamen farklı şartlar olduğu için alışamama durumu olabilir. Hücum olarak Fenerbahçe'de bugüne kadarki en iyi takımlarından birine sahibiz. Semih ve Alex oynuyor. Semih ileri uca alışık olduğu için sıkıntılar çekiyor olabilir. Orta sahada çalışkanlığı ve oyuna tutunma isteğiyle ki geçen sene attığı gollerden belli, kapasiteli bir oyuncu. Alex'in, Semih'in, Guiza'ya vereceği desteklerle bu oyuncunun daha iyi olacağını düşünüyorum'' diyerek sözlerini tamamladı.

