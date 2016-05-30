Josep Guardiola: En başarılı başarısızın hikâyesi

İspanya ve Almanya liglerini domine eden Josep ‘Pep’ Guardiola’nın şimdiki durağı İngiltere. Son 7 sezonda 21 kupa kaldıran Guardiola’yı kimileri tarihin en iyisi olarak gösterirken kimileri de ‘onun çalıştırdığı takımları babam bile şampiyon yapar’ görüşünde.

Yarına Bakış’tan Halit Ölmez, Pep Guardiola’nın mesleki serüveninin şöyle anlattı:

Bir teknik direktör düşünün ki gittiği her kulüpte şampiyon olsun. Bir teknik direktör düşünün ki son 7 sezonda 21 kupa kaldırsın. Bir teknik direktör düşünün ki her daim kendisini ve takımını yenilemeye çalışsın, farklı şeyler denesin. Ve bir teknik direktör düşünün ki bu kadar başarısına rağmen başarısız bulunsun.

İlk duyulduğunda garip gelse de evet böyle bir teknik direktör var: Joseph Guardiola… Kimilerine göre ‘balon’ bir hoca, kimilerine göre de ‘çalıştırdığı takımları babam bile şampiyon yapar.’ Guardiola’nın gerçek hayatta başardıklarını bilgisayar oyunlarında dahi gerçekleştirmek zorken bu kadar çok eleştirilmesi ironik. Michels’in bulduğu, Johan Cruyff’un iyileştirdiği ‘total futbolu’, nam-ı diğer ‘tiki taka’yı mükemmelleştiren Pep, İspanya ve Almanya’dan sonra gözünü İngiltere’ye çevirdi.

6 kupalı başlangıç

Barcelona için 2007-08 sezonu hayal kırıklıklarıyla geçmişti. Alınan kötü sonuçların yanı sıra teknik direktör Frank Rijkaard’ın Ronaldinho’yla olan sürtüşmesine yönetim daha fazla sessiz kalmadı ve Hollandalı çalıştırıcının işine son verdi. Başkan Joan Laporta, 8 Mayıs 2008’de Pep Guardiola’yı takımın başına getirirken futbol tarihini değiştirecek imzayı attığını nereden bilebilirdi ki.

Yüksek sesli eleştiriler, Guardiola’nın her geçen hafta kendini daha da ispat etmesiyle son buldu. Pep, Barca’nın başındaki ilk sezonunda La Liga, İspanya Kral Kupası, Şampiyonlar Ligi, İspanya Süper Kupası, UEFA Süper Kupası ve FIFA Dünya Kulüpler Kupası’nı kaldırarak tarihe geçti. Ertesi sezon ligde sadece bir kez yenilip 99 puan toplayan Pep’in ekibi, rekorları altüst ederek bir kez daha şampiyon oldu. Katalan devindeki 3. sezonunda 23 maç yenilmeyerek kulüp rekorunu tarihe gömerken; lig şampiyonluğunu, İspanya Süper Kupası’nı ve Şampiyonlar Ligi’ni yine kimseye bırakmadı. Son sezonunda ligde şampiyonluğu Real Madrid’e kaptırsa da 4 kupayı daha hanesine yazdırmayı başardı. İspanya’da geçirdiği 4 sezonda 14 kupa kaldıran Guardiola için bavulunu toplama zamanı gelmişti. Futbola bir yıl ara verip ailesiyle birlikte New York’a taşındı.

Almanya’da bıraktığı yerden

Guardiola, 2013-14 sezonundan itibaren, teknik adamlık kariyerini Şampiyonlar Ligi dahil üç kupayla zirvede bırakan Jupp Heynckes’in yerine Bayern Münih’in başına geçti. Pep’in pas oyunu, Alman basını tarafından sertçe eleştirildi. Heynckes’in savaş makinesi haline çevirdiği takımı ürkek oynatmakla suçlandı. Ancak eleştirilere kulaklarını tıkayan Guardiola, mükemmel işleyen sistemini daha da kusursuz hale getirmek için çalışmaya devam etti. Bavyera ekibinin başında çıktığı ilk maçta Almanya Süper Kupası’nda Borussia Dortmund’a boyun eğdi. Chelsea’yi yenerek aldığı UEFA Süper Kupası’yla taraftarlardan özür diledi. FIFA Dünya Kulüpler Kupası’nı 3. kez kazanarak da ‘Ben daha bitmedim’ dedi adeta.

Guardiola, Almanya’da geçirdiği 3 yılda 3 lig, 2 Almanya Kupası şampiyonluğu yaşadı. Bu sezonun bitmesiyle beraber Bayern kariyerini de sonlandıran Pep, gelecek sezon Manchester City’yi yönetecek. İspanyol çalıştırıcının İspanya ve Almanya’nın ardından İngiltere Premier Ligi’ni de domine edip edemeyeceği merakla bekleniyor.

0-1-10 taktiği

Bayern Münih, Köln maçından bir gün önce Guardiola’nın çalışma ofisinden bir fotoğraf paylaşmıştı. Fotoğrafta Guardiola’nın arkasında yer alan taktik tahtasında kalecinin orta sahada yer aldığı görülüyordu. Ancak tesadüf zannedilen bu dizilişi ertesi gün Bayern sahaya yansıttı. 2-0 kazanılan maçta Pep’in ekibi zaman zaman 10 isimle hücum ederken orta sahayı kaleci Manuel Neuer’e bırakmıştı.

Bir gecede futbolu değiştirdi

2009’daki El Clasico öncesi Pep, geceleyin dersine çalışır. Rakibin zayıf yönlerini bulmaya çalışırken Messi’yi ‘sahte 9’ pozisyonunda oynatmak aklına gelir. Bu taktiğe göre Messi, maça kanatta başlayacak ancak kulübeden gelen işaretin ardından forvette Eto’o ile yer değişterecektir. Gece yarısı Arjantinli yıldızı arayan Pep, çok önemli bir şey söyleyeceğini belirterek ofisine çağırır. Pep, Messi’ye yeni mevkisini anlatır. Nitekim ertesi günkü maç Barcelona’nın 6-2’lik tarihi galibiyetiyle sonuçlanırken Real Madrid’li savunmacı Metzelder’in sözleri Pep’in dehasını gösterir türdendi: “Cannavaro’yla beraber ne yapacağımızı bilemedik. Geride mi kalmalıydık yoksa onu orta sahada mı tutmalıydık karar veremedik. En ufak bir fikrimiz dahi yoktu.”

7 yıl, 21 kupa

La Liga: 2009, 2010, 2011

Kral Kupası: 2009, 2012

İspanya Süper Kupası: 2009, 2010, 2011

Şampiyonlar Ligi: 2009, 2011

UEFA Süper Kupası: 2009, 2011, 2013

FIFA Dünya Kulüpler Kupası: 2009, 2011, 2013

Bundesliga: 2014, 2015, 2016

Almanya Kupası: 2014, 2016

Pep, Messi’ye minnettar!

Pep Guardiola, Barcelona’dan ayrıldıktan sonra bir gazeteye verdiği demeçte “Ben Messi’yi dünyanın en iyi oyuncusu yapmak istedim ama sonunda o beni dünyanın en iyi teknik direktörü yaptı.” ifadelerini kullanmıştı.