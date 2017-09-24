Josef: Son iki sezonun şampiyonunu yendik; özgüvenimiz arttı

Fenerbahçe'nin evinde Beşiktaş'ı 2-1 yendiği olaylı derbinin ardından Josef de Souza, "Son iki sezonun şampiyonunu yendik; özgüvenimiz arttı" diye konuştu.

İlk yarıdaki oyunlarının çok iyi olduğuna vurgu yapan Brezilyalı ön libero, taraftara yaşattıkları mutluluktan dolayı çok sevinçli olduklarını ifade etti.

Josef, maç sonu beIN SPORTS'a şöyle konuştu:

"Çok mutluyuz. Bu maça iyi çalıştık, iyi hazırlandık. Bu akşam sahaya çıkarken tek düşüncemiz taraftarımıza o eski mutlulukları tattırmaktı. Son iki sezonun şampiyonunu yendik, bu; özgüvenimizi artırdı.

İlk yarıda çok iyi oynadık. İkinci yarı böyle olmadı. İkinci yarıda biraz kırmızı kartlardan da dolayı olay farklı bir hal aldı. Taraftarlarımız mutlu, biz mutluyuz. Çünkü mücadele devam ediyor.

"Neto'nun kırmızı kartından

sonra sorun yaşadık"

Ben daha önce çok sayıda antrenmanda stoper olarak oynadım. Hocamız beni çokça kez yerleştirmişti bu pozisyona ve ben de alışmıştım. İlk defa olan bir durum değildi. Bir maç içinde ilk defa gerçekleşti ama antrenmanlarda çalışmıştım.

Benimle ilgili bir problem yoktu. Neto'nun kırmızı kartından sonra takım halinde yerleşmede ve top tutmada sıkıntılar yaşadık. İstediğimiz pozisyonları geliştiremedik. Genel bir problem oldu takımda."