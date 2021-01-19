Josef'in sözleşmesi bir yıl daha uzuyor

Beşiktaş'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, gelecek yıl da siyah beyazlı formayı giymeye hazırlanıyor. 31 yaşındaki oyuncu 11 maçta daha görev alması halinde sözleşmesi 1 yıl uzayacak.

Siyah-beyazlılar, Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımından bedelsiz olarak kadrosuna kattığı 31 yaşındaki oyunucu ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

NTVSpor'un haberine göre Souza'nın opsiyonu, bu sezon 25 maçta forma giymesi halinde devreye girecek.

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Josef de Souza, gösterdiği performans ile siyah beyazlı takımın önemli parçalarından biri oldu.

Beşiktaş'ta 14 maça çıkan Brezilyalı orta saha, 11 karşılaşmada daha oynaması halinde sözleşmesi 1 yıl daha uzayacak.

Bu sezon görev aldığı 14 maçın 11'ine ilk 11'de başlayan Souza, 1 gol attı, 2 asist yaptı.