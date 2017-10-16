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Spor

Josef de Souza'dan derbi göndermesi

İSTANBUL, (DHA) - Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, Galatasaray derbisi öncesi sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı

16 Ekim 2017 22:54

İSTANBUL, (DHA) - Fenerbahçe\'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, Galatasaray derbisi öncesi sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.
Geçtiğimiz sezon Türk Telekom Stadyumu\'nda oynanan Galatasaray - Fenerbahçe mücadelesinde, son dakikada attığı golün ardından yaşadığı sevinç anının fotoğrafını paylaşan yıldız oyuncu, \"Herkese mutlu haftalar. Güzel anılar\" yazarak fotoğrafı takipçilerine sundu. Brezilyalı oyuncunun bu paylaşımı, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından büyük ilgi gördü.

FOTOĞRAFLI

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