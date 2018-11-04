Josef de Souza'dan Belhanda'ya: O, bu tokadı hak ediyordu

Eski Fenerbahçeli futbolcu Josef de Souza, olaylı biten Galatasaray-Fenerbahçe derbisine ilişkin paylaşımda bulundu. Souza, Galatasaray'ın 10 numaralı futbolcusu Younes Belhanda'yı kastederek "O, bu tokadı uzun bir süredir hak ediyordu" dedi.

Geçtiğimiz cuma günü oynanan derbide, Galatasaraylı Younes Belhanda ile Fenerbahçeli Roberto Soldado arasında yaşanan gerginliğin ardından bir anda sahanın içi karışmıştı.

İkili arasındaki itişmeye ilk müdahil olan Jailson olurken, Brezilyalı futbolcu, Belhanda'ya tokat atmıştı. Jailson'un bu tokadından sonra kavgaya iki takımın diğer futbolcuları da karışmıştı.

Kavga devam ederken Jailson kaçarak soyunma odasının yolunu tutmuş, bu esnada da Galatasaraylı futbolcular Brezilyalıyı kovalamıştı.

Yaşanan bu arbedenin ardından hakem Fırat Aydınus, Badou Ndiaye, Jailson ve Roberto Soldado'ya kırmızı kart göstermişti. Olaylı derbinin ardından en çok merak edilen konu, PFDK'dan çıkacak cezalar olurken Fenerbahçe'nin eski yıldızı Josef De Souza'dan bomba bir paylaşım geldi.

Sarı Lacivertliler'in yaz transfer döneminde Al Ahli'ye sattığı Josef de derbide yaşanan olaylara kayıtsız kalmayarak Instagram hesabından bir hikaye yayınladı.

Josef, Jailson ve kendisinin Galatasaray'a attıkları gollerden sonraki sevinçlerini paylaşarak "Bizi sevmiyorlar Jailson. Galatasaray'ın 10 numarası bu tokadı uzun bir süredir hak ediyordu" ifadelerini kullandı.