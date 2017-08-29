Josef de Souza transferinde imzalar an meselesi!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion, Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Josef de Souza'yı resmen kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli kulüple 10 milyon Euro + 1.5 milyon Euro bonus rakamında anlaşan İngiliz kulübü, İngiltere'ye giderek kısa süre içerisinde imzayı atacak.

Habertürk'ten Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe'den West Bromwich Albion'a giden Josef de Souza'nın transferi resmiyete dökülüyor.

Fenerbahçe'den, West Bromwich Albion'a transfer olan Josef de Souza resmi imzayı atıyor. Fenerbahçe kulüp binasına gelen Josef de Souza, buradaki işlemleri halletti. Brezilyalı futbolcu son adım olarak notere gitti.

Sarı-lacivertli ekip, İngiliz ekibinin 10 milyon Euro+1.5 milyon Euro’luk bonus teklifine 'evet' demişti. Oyuncuyla da anlaşan WBA, futbolcuyu kısa süre içinde İngiltere'ye götürerek imza attıracak.