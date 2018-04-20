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Spor

Josef de Souza: Fark ne? Açıkçası ben anlamıyorum

Sarı-lacivertli takımın Brezilyalı futbolcusu Souza, olaylı derbi maçı sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu

20 Nisan 2018 03:26

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında çıkan saha olayları nedeniyle yarıda kalan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, Türkiye’de gündeme oturdu. Hakem Mete Kalkavan’ın, sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle Şenol Güneş’in başından yaralanması sonrası tatil ettiği karşılaşma sonrası Fenerbahçe’de forma giyen Brezilyalı futbolcu, resmi Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.


Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında geçen sezon oynanan kupa maçında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in, Simon Kjaer ile yaşadığı tartışmanın ve yine aynı maçta Fenerbahçe İdari Menajeri Hasan Çetinkaya’nın tri​bünlerden atılan madde nedeniyle yarıldığı fotoğrafları paylaşan Josef, “Ne fark var? Dürüst olmak gerekirse ben anlamıyorum” mesajını paylaştı.

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